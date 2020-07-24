「樓鳳性產業」論文輾壓李眉蓁　本尊曝光：別人看我像色情狂

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁爆出論文抄襲爭議，掀起「全台名人論文抓鬼大賽」。諸如民眾黨立委蔡璧如、準監察院長陳菊、遭抄襲苦主雷政儒等人，都登上台灣博碩士論文網站熱門。不過，位列第二名的不是公眾人物，而是一名研究性產業的張姓警員。如今意外受到關注，他坦言「在旁人眼中像色情狂」。

李眉蓁抄襲事件餘波不斷，「台灣博碩士論文知識加值系統」前5篇熱門論文被網友點爆，導致點閱數持續停留在501，根本看不出誰才是真正的第一名。值得一提的是，除了李眉蓁、陳菊、蔡璧如，以及無故遭捲入的台北大學碩士雷政儒外，上榜的還有出自台北大學碩士張榮哲的「大台北地區旅遊樓鳳新興性產業分析」。

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▲「樓鳳性產業」論文作者張榮哲，其實是三峽派出所警員。（圖／東森新聞）

原來，這位「老司機」是新北市三峽派出所的張姓警員，現年35歲，花了將近1400個小時分析性產業，完成105頁的碩士論文，沒想過會意外登上熱門榜第二名。張榮哲表示，如果未來有機會，希望能繼續攻讀博士，但下次不會侷限在台北，而是會研究「全台灣」的性產業。

▲張榮哲為了研究需要，必須瀏覽滿是清涼照的花名冊，常被當作「色情狂」。（圖／東森新聞，下同）

張榮哲坦言，警察念研究所的效益很低，但因為近年竄起，覺得值得研究，加上警察工作容易訪問到嫖客、雞頭、應召業者等，才選擇「樓鳳」作為研究主題。不過，完成學業既不會加薪，也沒有特別好處，但天天都得看清涼照，常常被嫌棄，「在旁人眼中像色情狂」。

張榮哲指出，他蒐集多家應召站攬客訊息，也比對雞頭每天PO出的班表、花名冊，推敲出台北樓鳳的生態情況，光訪談對象就花了約40個小時，所以他認為，學術研究真的是一步一腳印，沒辦法作假，現在意外受到關注，感謝妻子體諒，「也謝謝鄉民的支持」。

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