蔡英文訪嘉義　親用三倍券購買農特產

▲蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前推出三倍券，盼藉此振興經濟。總統蔡英文24日下午前往嘉義進行伴手禮巡禮及鳳梨酥手作體驗，並至「觸口龍隱寺」參拜，及參訪「逐鹿部落」暨「竹崎酪梨產銷班」。行程期間，蔡英文特別使用三倍券及現金消費，以實際行動支持在地觀光及農業，一起為振興台灣經濟努力。

抵達嘉義後，蔡英文前往牛埔仔大草原愛情圖書館，參觀現場多家在地特色伴手禮攤位，並使用三倍券及現金購買「旺萊山」鳳梨酥。蔡也親自製作及品嚐美味的鳳梨酥，觀賞台式功夫泡茶藝表演及品茗好茶，接著再驅車前往「觸口龍隱寺」參拜，祈求台灣風調雨順、國泰民安。

隨後，蔡英文前往「逐鹿部落」，在逐鹿社區合作社理事長莊莫俄導覽下，參觀部落木雕、皮雕等傳統手工藝品及特色禮品攤位；也在阿里山冠軍咖啡農方政倫協助下，親自體驗手沖咖啡及品嚐香醇美味的咖啡，並使用三倍券及現金購買冠軍咖啡禮盒，為辛苦的農友加油打氣。蔡英文還特別為梅花鹿園區內剛出生10天的小梅花鹿命名為「Q弟」，鼓勵國人多來遊玩。

而嘉義行的最後一站，來到「竹崎酪梨產銷班」。在產銷班班長沈世政解說及協助下，蔡英文親自摘採酪梨，同時使用三倍券及現金，購買嘉義縣多個農會以特色農產品共同推出的「農會福袋」。

而除了三倍券，蔡英文還和嘉義縣長翁章梁等貴賓，共同推廣如何以「農遊券」購買農會產品，以實際行動支持在地農業及觀光，鼓勵國人多出遊、多消費，一起為振興台灣經濟努力。