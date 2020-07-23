桃園3歲男童貪玩溜出家門逛大街　好心路人察覺報警協尋

▲桃園市3歲男童21日晚間趁家人不注意溜出家門獨自逛大街，員警牽著男童小手詢問住處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名3歲男童21日晚間趁家門不注意之際，偷偷溜出大門沿著南上路逛大家，路人察覺3歲男童居然獨自逛街，懷疑可能走失好心帶其至派出所請員警協尋處理，果然男童父親察覺男童走失趕緊報警，獲知在派出所被尋獲後急忙趕往認領，男童見到爸爸趕來開心相互擁抱，男童父親向警方道謝再三，帶著貪玩的男童返家。

▲桃園市3歲男童21日晚間趁家人不注意溜出家門獨自逛大街，員警詢問男童住處在哪裡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，這名3歲男童21日晚上趁媽媽洗澡，家中沒有大人看顧時，偷偷打開家中大門溜到門外，順著南上路逛大街，大約走了8百公尺左右，1名路人直覺男童身旁怎麼沒有大人陪伴，夜深了還獨自在外蕩，因此詢問男童爸爸媽媽在哪裡吸引男童注意，男童對路人詢問無法表達意思，路人擔心其父母憂慮帶著男童到最近的南崁派出所請求協尋。

▲桃園市3歲男童21日晚間趁家人不注意溜出家門獨自逛大街，爸爸發現男童走失趕緊到派出所報案請求協尋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問男童住在哪裡？但男童答非所問，只好拿出餅乾誘惑男童，還開車載男童外出，試圖引導找出回家的路，此時，男童父親發現男童不見了，趕到派出所請求協尋，正好看見員警載著男童回派出所，父子在派出所相認後緊緊相擁，也感謝員警熱心幫忙照顧，結束一場虛驚。

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