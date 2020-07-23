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快訊／糊塗爸下車一回頭...驚覺8月嬰和遙控器反鎖車內　勇消破窗救人

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子23日從蘆竹區住處地下室停車場欲外出購物，將男嬰放在後座，關上車門才驚覺車門已自動上鎖，但車鎖匙與遙控器都在車上，天氣酷熱擔心男嬰發生危險，趕緊打電話給119求援，消防人員與警方趕抵後，觀察後決定破窗救出受困男嬰，幸好男嬰並無大礙也未送醫，沈姓男子則感謝警方與消防人及時協助。

▲桃園市沈姓男子23日中午開車返家，卻將8月大男嬰遺留車上，車門關上後驚覺男嬰在車上，找來警消協助破窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子23日中午開車外出購物，將8月大男嬰放在車上，車門卻居然自動上鎖，找來警消協助破窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子23日中午開車返家，卻將8月大男嬰遺留車上，警消人員以破壞器破窗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子23日中午開車返家，卻將8月大男嬰遺留車上，警消人員破窗救出受困男嬰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市消防局指出，23日中午12時02分接獲沈姓男子報案，指稱將8個月大男嬰遺留在車上，因車子被反鎖無法開啟，擔心小孩受困車內耐不住高溫會發生危險，當時曾找鎖匠幫忙，但鎖匠卻說這款車種他無法處理，消防局第三大隊蘆竹分隊立即派出5名人員趕往處理，蘆竹警分局也派員協助。

▲桃園市沈姓男子23日中午開車返家，將8月大男嬰遺留車上，警消人員破窗救出男嬰，沈姓男子激動地抱起男嬰心疼不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市沈姓男子23日中午開車返家，將8月大男嬰遺留車上，警消人員破窗救出男嬰，沈姓男子激動地抱起男嬰心疼不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消人員到場後，觀察男嬰在後座被反鎖，評估小孩沒有立即性危險，但因車內溫度會慢慢上升，警消與沈姓男子討論後決定破窗救出受困男嬰，經以破壞器材在車窗角落敲破車窗後，順利將後座受困男嬰救出，沈姓男子激動得立即抱起男嬰。

男嬰被救出後，警消人員評估大致平安未受傷，並未送醫治療，警方認為，沈姓男子將男嬰放置後座，關門時可能有些用力，導致車輛安全系統自動鎖住，沈男驚覺男嬰受困車上，又發現僅有的車鑰匙與遙控器都在車上，無法自車外開啟車門才緊張的打電話求助，幸好小孩無大礙才是不幸中之大幸。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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