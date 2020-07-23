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「這場瘟疫比17年前非典更嚴重」　桃園男臉書PO文挨告...檢不起訴

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▲桃園市詹姓男子今年4月間在臉書上傳未經查證「這場瘟疫比17年前非典更嚴重…」遭警方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市詹姓男子今年4月間在臉書上傳未經查證「這場瘟疫比17年前非典更嚴重…」訊息遭警方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子在今年4月間以手機上個人臉書，上傳「中華民國衛福部長陳時中提醒大家…這場瘟疫比17年前非典更嚴重，如果出了特效藥也只能保命…」，經警方網路巡邏發現後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治法及紓困振興特別條例送辦；詹男偵訊時坦承上傳該則貼文，也承認未經查證貼文真實性，但否認影散播不實訊息等犯行。檢方認為無其他積極證據證明其散播不實疫情訊息之故意，23日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，43歲的詹姓男子在今年4月7日下午1時許，在中壢區住處以手機連結臉書社群網站，以個人帳號轉貼「中華民國衛福部長陳時中提醒大家，再次強調，別出門，端午節過後再看疫情控制…這場瘟疫比17年前非典更嚴重，用的藥副作用更大，如果出了特效藥，也只能保命…能不出門就不出門…」供不特定之使用者瀏覽，後來經警方網路巡邏查出後通知到案說明，並依涉犯嚴重傳染性肺炎及紓困振興特別條例第14條之散播不實疫情訊息移送桃檢偵辦。

詹男在桃檢複訊時坦承未經查證即轉貼上述貼文，但堅詞否認影散布不實疫情訊息之故意等犯行，辯稱只是好心提醒大家轉發，且只有貼在自己臉書上，不知道衛福部有澄清過這部分的內容等語…

桃檢查出，衛福部曾在今年1月29日公布「染嚴重特殊傳染性肺炎因應指引:公眾集會」中載明「生病在家休息不參加集會活動」，同年3月25日，疾管署又發布「避免群聚感染，建議停辦室內1百人以上、室外5百人以上集會活動」之新聞…足見政府衛生單位並勸導民眾盡量不外出以避免感染風險，詹男貼文內容與一般民眾認知無違，且詹職業別為「工」，並非相關衛生單位專業人員，無積極證據詹男在發表上述貼文已閱讀過疾管署相關澄清訊息，無從認知其有任何散播流行疫情不實訊息之故意，再查無其他積極證據證明，檢方以罪證不足偵結予以不起訴處分。

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關鍵字：

臉書散播不實疫情訊息

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