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快訊／北部知名女醫驚傳輕生！陳屍住家浴室 　丈夫醫救不回

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▲桃園市知名女名醫22日清晨被發現陳屍住處浴室，家人聲稱，生前並無異狀。（圖／翻攝自女醫師臉書）

▲北部地區知名女名醫22日清晨被發現陳屍住處浴室，家人聲稱，生前並無異狀。（圖／翻攝自女醫師臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

北部地區知名林姓女醫師22日被家人發現陳屍住家浴室，當時同為醫師的丈夫發現後立即施以心肺復甦術後送醫急救，但仍然宣告不治，桃園檢警查出，死者生前並未有異狀，也未留下遺書，家屬聲稱死者最近情緒略為不穩定，但身體並無異狀，至於真正死因則由檢警調查釐清中。

據指出，這名年約40歲的林姓女醫師是北部地區知名名醫，兼具中西醫雙證照，在某知名教學醫院擔任內科主治醫師，其丈夫也是同部門主治醫師，夫妻倆人感情很好，共同育有3名子女，也是醫界令人稱羨模範夫妻檔，22日傳出死亡訊息後，同事之間都非常訝異，醫院也緊急宣布林醫師停診，由其他醫師代診訊息。

檢警相驗時，死者丈夫與公公聲稱，林女身體情況不錯，但最近似乎情緒有些不穩，對於其突然在家中死亡一點頭緒都沒有，家屬對死因並無疑義，檢警相驗後已將遺體發還家屬善後。

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