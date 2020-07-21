婚後同住45天老婆消失！老父傻：前晚還煮飯給我吃…人夫急壞「協尋1年」心冷了

▲南投人夫與妻子同住才45天，對方竟憑空消失，1年後他提出離婚訴訟。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／南投報導

南投一名人夫結婚才45天，回家竟發現妻子人間蒸發，他通報協尋至今都沒有找到人，老父也指出，兒子、媳婦婚後與他同住，媳婦離家前一天還有煮飯給他吃，但至今已離家1年了都杳無音訊，人夫心冷決定提出離婚訴訟。法院審理時人妻也沒有到場，法官最後判准2人離婚。

人夫主張，2018年9月21日與越南籍的妻子結婚，並在同年3月31日辦理結婚登記，妻子同年4月19日來台，孰料，婚後2人才同住45天，妻子竟趁著他不在家時，偷偷收拾行李帶著金飾離家出走。他回家後驚覺妻子不見了，到處尋找都找不到人，最後只好通報內政部移民署協尋，但妻子至今仍不見人影。

人夫的爸爸也出庭證稱，媳婦只住了45天，就在半夜離家出走，「離家前一晚還有煮飯給我吃，跟大家相處也都好好的，家裡的人沒有虐待或毆打媳婦，只是語言不通。自從媳婦離家後，我都沒有再看過她，也不知道她人在哪裡，媳婦已經離家一年了。」

南投地方法院審理時，人妻沒有到場，也沒有提出書狀等陳述，法官勘驗各項事證後，判准2人離婚，全案仍可上訴。

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