雲林男山區失蹤5天　村民正要放鞭炮...盒子滾落溪谷找到遺體

▲今日動員雲林、嘉義等救難協會和熱心村民前往搜山，村民欲以流傳的放鞭炮呼喚，由鐘姓村民點燃事先準備的鞭炮時，即奇蹟般的尋獲老翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名王姓失智老翁（71歲）5月20日告知家屬欲前往醫院回診後失聯，斗六警分局通報協尋於昨日在古坑鄉棋盤村黃德坑山區發現王姓老翁所騎機車，24日清晨協尋的救難隊員和村民動員搜山，在遍尋不著之際，鐘姓村民依習俗施放鞭炮，過程鞭炮突然滾落溪谷，其探頭一看順利尋獲老翁大體，協尋人員嘖嘖稱奇。

失蹤的王姓老翁，疑患有失智症、糖尿病、高血壓和腳踝受傷等痼疾，本5月20日騎機車前往成大醫院斗六分院回診，就醫後未直接返家而失聯，其家人相當憂心於附近找不到人後，於當日下午1點多向斗六警派出所報案協尋，由警方通報協尋身穿黃色上衣、深色褲子、藍色拖鞋和獨自騎機車的王姓失智老翁。

▲鐘姓村民欲點燃事鞭炮時，鞭炮卻突滾落溪畔草叢，於掉落方向尋獲老翁大體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

23日晚上有民眾在黃德坑山區產業道路，發現王姓老翁所騎的機車，以及老翁所穿的藍色拖鞋和安全帽，卻未發現老翁身影，今日清晨近6時許，動員雲林、嘉義等救難協會和熱心村民前往搜山，經數小時仍遍尋不著。直到9點多，村民欲以民俗流傳的放鞭炮方式對其呼喚，由鐘姓村民點燃事先準備的鞭炮時，即奇蹟般的尋獲老翁。

鐘姓民眾指出，發現老翁的尋獲點，他和幾位村民曾在該處搜尋均未能發現，直到他拿出事先準備的鞭炮正要點燃呼喚時，手上拿的鞭炮盒，突然脫落滾進草叢裡，才讓他順著鞭炮盒滾落停留處發現身穿黃色上衣已死亡多日的王姓老翁遺體，此過程讓協尋人員均嘖嘖稱奇。

▲鐘姓村民欲點燃事鞭炮時，鞭炮卻突滾落溪畔草叢，於掉落方向尋獲老翁大體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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