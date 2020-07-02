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紅衣白褲夜半離家「迷茫徘徊」成功警1小時尋回「夢遊婦」

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▲員警展開地毯式搜索，終於發現1名身穿紅衣白褲的老婦人。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警展開地毯式搜索，終於發現1名身穿紅衣白褲的老婦人。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功鎮新豐派出所日前凌晨接獲邱姓民眾報案，稱其母親疑似因夢遊離家，希望員警能協助其尋找家人。新豐所立即派遣線上警網加強協尋，所幸不久後即在成功鎮水產試驗所旁公園尋獲穿著家居服的老婦。詢問邱母時其對何時與如何外出到此地已毫無印象。邱姓民眾見母親平安回家總算放下心中一顆大石頭，再三感謝警方高效率的協尋。

新豐所警員方冠祈、蘇天民與吳昌翰等3員在接獲邱民報案後立即於鎮內各處分工協尋。其中方員在路過水產試驗所旁公園時，看見一名身穿紅衣白褲的老婦眼神迷茫獨自徘徊，趕緊上前呼喚確認果真是被報案失蹤的邱母。

▲員警展開地毯式搜索，終於發現1名身穿紅衣白褲的老婦人。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲員警上前呼喚確認就是失蹤的邱母。

當時員警向其詢問為何會半夜出現在公園時，邱母表示她完全沒有印象，只記得自己當晚早早便入睡，沒想到醒來後卻在這裡。員警見婦人衣著單薄，擔心其著涼，便立刻帶返所並給予熱茶及點心，並通知家屬前來領回。

家屬表示，母親時常有夢遊的症狀，會在其家人皆熟睡無法注意的情況下，獨自開門外出。原本著急不已的邱男，看見母親安然無事才終於鬆了一口氣，也很謝謝員警花費不到一小時便將母親尋回，才沒有讓其走進深山或海邊導致憾事發生，邱姓男子相當讚嘆員警的效率，直說有警察在真好。

▲員警展開地毯式搜索，終於發現1名身穿紅衣白褲的老婦人。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲家屬趕到警所將夢遊的老婦人帶回家。

成功分局長蘇偉荃表示，本分局轄內多山區與海岸地段，若因夢遊而誤闖將會易發生危險與增加救援難度。如有類似情況的家人對於其動態及起居，應多加留意，可於住宅門口加設鎖具，或感應式警鈴裝置避免其自行外出時無人知曉。倘若外出走失，家屬應儘速向警察報案協尋，避免憾事發生。

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