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黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到

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記者陳凱力／新竹報導

國民黨籍高雄市長候選人爆出論文抄襲疑雲越演越烈，時力戰神、前立委黃國昌23日午後再於臉書拋出震撼彈，直指新竹市立委鄭正鈐『在擔任議員期間，於「中華大學」取得博士的論文「運用Kano‘s Model修正重要度-表現分析法：以臺灣工業電腦製造業個案研究為例」，也是違法抄襲的產物』。

▲黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到。（圖／翻攝黃國昌臉書）
▲黃國昌於臉書爆料，立委鄭正鈐的論文也涉及抄襲。（圖／翻攝黃國昌臉書，下同）

黃國昌於臉書表示，李眉蓁的違法抄襲論文與2分鐘記者會，引起軒然大波，在社會輿論的質疑下，國民黨主席江啟臣終於表態「無法接受抄襲」，不過，除了李眉蓁，目前已經擔任立委的鄭正鈐，在擔任議員期間，於「中華大學」取得博士的論文「運用Kano‘s Model修正重要度-表現分析法：以臺灣工業電腦製造業個案研究為例」，也是違法抄襲的產物。

▲黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌說，鄭正鈐抄襲早他一年的胡秀媛論文，但鄭正鈐說，兩人其實是同一學年畢業的。

黃國昌還製作影片，告訴大家『經過比對就可簡單發現，鄭正鈐的「博士論文」，大量照抄前一年度同一位指導教授指導的胡秀媛博士論文，從「文獻分析」、「研究設計」到最後的「結論與建議」，不僅大篇幅地抄襲，甚至連「發放問卷對象」、「發放問卷內容」與「調查研究數據」，也全部都是抄襲而來。』

黃國昌說，鄭正鈐這本本文48頁的博士論文，抄到如此離譜，但卻在參考文獻中，完全沒提胡秀媛的博士論文！黃來勢洶洶，再放重話『現在，藉由違法抄襲頂著博士頭銜的人，擔任「教育及文化委員會」的委員。在立法院質詢教育部、監督高等教育，自己都不會臉紅嗎？』

▲黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲▼黃國昌說，鄭正鈐這本本文48頁的博士論文，抄到如此離譜，但卻在參考文獻中，完全沒提胡秀媛的博士論文！

▲黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到。（圖／翻攝黃國昌臉書）

針對黃國昌的指控，鄭正鈐接受媒體電訪時表示，自己沒有細看黃國昌的內容，不過2019選戰期間他們已經打過一次了，現在再提出質疑，實在無法理；鄭說，自己和胡是同一個指導老師、同一個研究計畫，引用同一個數據，基本上自己是對老師，雖然黃國昌說胡早他一年，但實際上兩人是同一學年畢業，要抄根本也抄不到，這在一個研究計畫裡應該算是很正常的狀況。

中華大學表示，依作業程序，若收到正式指控，本校將成立委員會，並進入學術倫理審查機制，將論文送校外專業領域公正學者審查，一切攤在陽光下檢視。

▲黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌再爆論文抄襲還有他　立委鄭正鈐：同一年畢業要抄也抄不到。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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