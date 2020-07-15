新竹男撿屍13歲少女！自曝「疲軟未遂」求減刑　法官難同情…照判1年10月



▲林姓男子坦承撿屍13歲少女，但辯稱性侵未遂請求減刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳凱力／新竹報導

新竹林姓男子欲趁13歲少女小莉酒醉時性侵，未料因「小兄弟」抬不起頭，最後只好作罷。林男坦承犯行，其辯護人也要求減刑，但法官認為，林男與被害少女並不熟識，卻為一逞私慾，欲乘機對她性侵，後因力不從心未遂，實在難以令人同情，並依乘機性交未遂罪判刑1年10月。

據判決，13歲少女小莉於2017年9月間受友人之邀前往新竹市某間pub作樂，席間還有林男等人一起，由於小莉不勝酒力已陷入意識不清狀態，友人便開車載小莉、林男等3人前往汽車旅館，途中由林男下車將小莉帶進房間，友人則先行離去。

林男見小莉不省人事，趁其酒醉昏睡之際準備對她霸王硬上弓，卻沒想到自己竟因酒精影響致使疲軟無力，最後只好因勃起困難而放棄；小莉隔天起床後發現自己一絲不掛的與林男共處一室，趕緊離開汽車旅館並報警。

林男向檢警坦承欲對小莉不軌，卻因自己無法勃起而做罷。

法官審酌，林男明知小莉因酒醉後陷入熟睡、意識不清，竟僅為滿足一時性慾而欲乘機對被害人強制性交行為，後因自己身體問題未能得逞，其行為實在可惡，兼衡林男於偵查時均坦承不諱，雖其辯護人請求減刑，但法官調查後發現，林男與小莉並不熟識，明知她當時酒醉，卻僅為一逞私慾，欲乘機對她性侵，卻因力不從心未遂，實在難以認定犯罪處境可憐使人同情，且林男犯罪行為仍屬未遂階段，法官衡酌後已依規定減輕，因此並不適用刑法59條減刑規定，並依乘機性交未遂罪判刑1年10月。

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