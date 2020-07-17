殉職飛官高嘉隆「準備今年結婚」　愛情長跑10年…她捧遺照護他上車　

▲高嘉隆女友手捧遺照，與高嘉隆的弟弟手捧靈位，一起護他上車前往804醫院設置的靈堂。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹空軍基地16日下午一架OH-58D戰搜直升機起飛後2分鐘後，疑似因機翼轉數過慢而墜毀於基地內，機上2名軍官正駕駛少校教官簡任專與副駕駛上尉高嘉隆雙雙殉職，而與女友愛情長跑10年的高嘉隆，原本打算今年結婚，不料卻突然天人永隔，女友也在事發當日急奔急診室，隔日高嘉榮移靈時，女有也手捧遺照，護送他上車。

據了解，副駕駛高嘉隆的弟弟也在陸軍服役、開戰車，而高嘉隆有一愛情長跑10年的女友，兩人原本也準備在今年完婚，卻沒想到突然發生墜機意外，兩人已是天人永隔。

▲高嘉隆女友哭紅雙眼、神情哀戚，令人鼻酸與不捨。



高嘉隆的女友16日下午從醫院大門口下車後一語不發，在友人陪同下直奔急診室，17日高嘉榮準備移靈前往桃園804醫院時，女友也頂著紅腫的雙眼，分別與高嘉隆弟弟捧牌、捧遺照，護送他上車，前往804設置的靈堂。

▲高嘉隆女友16日下車後就直奔急診室，全程一語不發。（圖／記者黃孟珍攝）

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