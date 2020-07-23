李眉蓁論文抄襲風波爆哭道歉　女神級議員512字補刀：死不認錯應退選

▲▼李眉蓁、黃捷。（圖／ETtoday資料照、記者洪靖宜攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁深陷論文抄襲風暴，雖然爆哭道歉同時宣布放棄碩士學位資格，不過時代力量高雄市議員黃捷發文表示，碩士學位是不可以放棄的，而是要「交代自己論文抄襲事件的始末，主動退選」。

時代力量高雄市議員黃捷在臉書發文，提到李眉蓁危機處理作為，宣布放棄中山大學的在職專班碩士學位資格。不過黃捷質疑碩士學位是可以放棄的嗎？無論是中央法規中的學位授予法、或是中山大學的校內法規，都沒有對學位可以放棄這件事做出規定。

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

同時搬出了學位授予法第17條來說明，應該是由中山大學發出的碩士學位，只能由中山大學查明抄襲事實屬實後撤銷其學位，並通知當事人繳還證書。同時也呼籲李眉蓁現在應該「是交代自己論文抄襲事件的始末，主動退選，並接受中山大學相關的調查，與抄襲應負的民刑事責任。市長選舉不是進廚房怕不怕熱的問題，而是檢視一位政治人物過去的言行與誠信，足不足以擔任市長職務的過程。高雄人要的是一個能充分討論政策、讓高雄更好的選舉，而不是中國國民黨提名的這種轉移焦點、死不認錯的候選人」！

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）