國道飛出報紙貼前擋…駕駛「清障礙」翻車　秒變火球！5人快逃撿回命　

記者陳凱力／綜合報導

國道1號南下87.3公里、新竹湖口至竹北路段， 18日清晨發生一起火燒車意外，一名陳姓休旅車駕駛行駛內側快車道時，因前擋風玻璃遭前方掉落報紙擋住視線，他搖下車窗準備拿下報紙時，疑因操作不當而撞上內側護欄翻車，車輛也快速起火燃燒。車上連同駕駛共5人均順利逃生，唯坐在副駕駛座上的陳妻因撞擊力道過猛，造成手臂擦傷、肋骨骨折，已由119協助送醫，警方正在調查釐清中。



▲休旅車翻車後快速起火，所幸車上5人已逃離，幸運撿回一條命。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



新竹縣消防局於18日凌晨5時許獲報，國道1號南下87.2km處有車輛翻覆起火，人員抵達現場發現，一名年約60歲女姓傷者右手臂擦傷、意識清楚，由119協助送醫。

據了解，陳姓男子當時駕駛休旅車載著妻子與其他3名友人行經湖口至竹北路段的內側快車道上，車輛前方突然飛出報紙，還貼在擋風玻璃上，陳男一時緊張，趕緊搖下車窗準備拿掉報紙，休旅車因此往內側偏離、失控撞上內側護欄，當場翻覆並快速起火燃燒，車上一行5人逃離即時，並未受波及，但由於當時撞擊力道過猛，副駕駛上的陳妻因此右手臂擦傷、肋骨骨折、嘴唇也因撞擊破皮腫起。

▲消防人員緊急撲滅火勢，休旅車已毀損嚴重。

國道楊梅分隊分隊長游書昀表示，凌晨5時43分於國道南向87.3公里一部自小客車行駛在內側車道，遭前方掉落報紙擋住前擋風玻璃，該車駕駛要處置時因操作不當，撞擊內側護欄翻車後起火，車上5名乘客均順利逃出，目前警方已著手調查整起事故的肇事原因及相關責任。

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