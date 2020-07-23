李眉蓁自斬碩士！「害學歷貶值」8學生提起訴訟...求償1.54億元

▲中山大學今重申，若論文抄襲屬實可撤銷其學位，指導教授失職也將送教評會檢討。（翻攝自中山大學官網）

圖文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭本刊踢爆，碩士論文內頁高達96%涉抄襲，昨（22日）她召開記者會不願正面回應，導致話題持續發酵，今（23日）她出面發表談話，無預警宣布將放棄中山大學在職專班碩士學位，讓外界大感意外。

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李眉蓁在中山大學中國與亞太區域研究所（時稱大陸所）取得95級碩士在職專班學位，近日爆出論文涉抄襲，成為新聞版面焦點。整起事件讓中山大學學生和校友相當憤慨，發起連署要求校方嚴格審查李眉蓁論文，如抄襲屬實，應取消其學位，截今日上午為止，已有超過500人響應。

學校爆發醜聞導致校譽受損，使得學生和校友認為權益受到損害，可能影響外人對其學歷評價，並非第一遭，在國外甚至有學生因此向校方提起鉅額訴訟。

去年喧騰一時的好萊塢星爸星媽砸大錢，透過仲介以詐欺手段幫小孩「買到」常春藤名校入學資格，成為美國史上最大宗的大學入學詐欺案。整起事件讓涉案名校的菁英生相當不滿，認為校方怠忽職守，未防止員工涉詐欺行為，剝奪了學生公平入學的機會，尤其未來他們就業時，很可能被雇主懷疑學歷是買來的，而非因為他們的優異能力，害他們的學歷貶值。

去年3月，8位學生提出集體訴訟，狀告8間名校，包括史丹佛大學、南加大大學、聖地牙哥大學、加大洛杉磯分校、德克薩斯大學奧斯汀分校、維克森林大學、耶魯大學和喬治城大學，求償超過500萬美元（約新台幣1.54億元），目前官司還在審理中。



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