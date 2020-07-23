李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」　吹哨者再揭：詐騙高雄14年！





▲李眉蓁宣布，放棄中山大學碩士學位 。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，23日下午落淚宣布放棄碩士學位。最先踢爆李眉蓁論文抄襲事件的促轉會副研究員吳佩蓉再度提出質疑，直指李眉蓁競選3次高雄市議員的選舉公報中，都寫自己是「中山大學大陸研究所」，足足欺騙高雄14年，「先辭掉議員一職吧！」

吳佩蓉23日下午公布3張李眉蓁競選議員時的選舉公報照片，她表示，2006年李眉蓁以親民黨籍投入左楠區議員選戰，學歷填上「中山大學大陸研究所肄業」；2008年李眉蓁再次參選，學歷欄位僅有「中山大學大陸研究所畢業」一筆，以這張文憑至今連任3屆。

面對李眉蓁23日上午宣布，要請中選會刪除碩士學位的註記，吳佩蓉痛批，「李議員啊，妳用這個學歷，足足騙了高雄市民14年！」高雄市民在乎的並不是誰要進廚房，或是候選人怕不怕熱。「這座城市很難也不願再跟這樣詐騙、出事第一時間立刻卸責，甩鍋給師長和學校的候選人進行對話。高雄值得一位更好，至少是個誠懇負責任的市長候選人。」

吳佩蓉呼籲李眉蓁「退出市長補選，並辭掉議員吧！」整起論文門事件，李眉蓁面對抄襲的質疑，高雄市長候選人的態度一路砌詞閃躲，試圖撇清責任，「作為一個民意代表，已完全失格，遑論還能代表一個政黨競逐市長寶座！」

另外，吳佩蓉也指出，很多年輕人自大學，甚至高中就開始背學貸，一路念完研究所，少則十來萬，多則近百萬，但畢業進入職場的起薪卻只有2萬5000元，多則4萬至5萬元，「若以學貸50萬元，月薪25k計算，不吃不喝，也要存20個月。」

吳佩蓉質疑，李眉蓁開口閉口都說自己是年輕人，或辯稱寫論文時年紀小，「試問高雄市有幾個年輕人，能夠在27歲不須賺錢養家，一邊投入耗費財力的議員選舉，一邊就讀研究所？不要得了便宜，還賣乖！世代的相對剝削感，李議員很難感同身受。」

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▼李眉蓁參選高雄市議員，都是使用「中山大學碩士」的學歷。（圖／翻攝自吳佩蓉臉書粉專，以下皆同）