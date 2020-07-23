LIVE／李眉蓁論文96%抄襲　蔡英文被拖下水...再上火線說明博士學位

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，22日召開記者會時，把總統蔡英文也拖下水，要求她也應該說明其論文爭議。對此，總統蔡英文23日上午將出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」，預計會後接受媒體時事訪問，預計針對李眉蓁的指涉正面回擊，再次說明自己的博士學位。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

為此，李眉蓁在22日中午召開僅57秒的記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，而是顧左右而言他，把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。

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