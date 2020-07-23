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快訊／蔡英文給李眉蓁建議了　國家有體制可驗證論文真偽

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▲▼蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮 。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文出席2020亞洲生技大會開幕典禮 。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁爆出論文抄襲案，22日召開記者會時，把總統蔡英文也拖下水，要求她也應該說明其論文爭議。對此，總統蔡英文23日上午將出席「2020亞洲生技大會開幕典禮」後受訪表示，她的論文跟學位沒有問題，她建議李眉蓁面對質疑好好說明。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，於96年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」；但是，前促轉會副研究員吳佩蓉指稱，她的論文有幾處涉嫌抄襲僑委會委員長童振源發表的「兩岸政經互動」，22日更被揭露，幾乎是「整本抄襲」。

為此，李眉蓁在22日中午召開僅57秒的記者說明會，但都未正面回應自己論文的爭議，而是顧左右而言他，把總統蔡英文、對手陳其邁、前高雄市長韓國瑜、前議長許崑源牽扯進來，反而掀起更大的反彈。

對此，蔡英文表示，如果有質疑就應該好好地一一回應，她的論文跟學位都沒有問題，她的母校也都有提出說明，「我的學位頒授過程中都沒有問題，即便如此，去年選戰還是有人操作，但我們都有一一說明，也很有耐心的來跟社會大眾說明」。

蔡英文表示，她覺得面臨這樣事情，會鼓勵候選人面對質疑好好來說明；至於高雄發生的個案，除了候選人要說明，她相信國家還有體制，可以驗證論文的真偽。

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