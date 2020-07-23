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參選滿月心情曝…李眉蓁談心中最軟那塊：想到就很難堅持下去！

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▲▼專訪高雄市長補選參選人李眉蓁。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市長補選候選人李眉蓁談到團隊和家人忍不住落淚。（圖／記者許宥孺攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、洪正達、許宥孺／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數！國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁談及到最心愛的家人，忍不住落淚，她哽咽表示，家人都很難過她遭受到攻擊，甚至也沒有時間陪伴最愛的女兒，她更數度落淚，但對於出來參選市長補選，李眉蓁也堅定說：「我沒有後悔過！」

▲▼專訪高雄市長補選參選人李眉蓁。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市長補選候選人李眉蓁談到團隊和家人忍不住落淚。（圖／記者許宥孺攝）

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，是三位候選人當中最年輕，也是唯一的女性，她接受國民黨徵召當天，父親李榮宗接受訪問時提到，其實是不贊成李眉蓁出來選，就擔心她當砲灰，回憶起那幾天，李榮宗接到消息時，不斷向她重複強調「冷靜，冷靜」，但李眉蓁認為：「自己身為國民黨一份子，且黨內有考慮到我，表示我有條件或是黨內有考量，因此經過溝通後，至今李榮宗已經支持，反而其他家人會…」，講到這裡李眉蓁不禁嘆口氣，說：「(其他家人)反對聲量就會比較大」，講到家人，李眉蓁也忍不住落淚，她說：「像我媽、我先生就會說早知道不要讓你承擔這些，我是跟國家機器再打，遭受1450的攻擊，明明是正面的東西卻被抨擊。」

她提及，1450的策略用仇恨方式把你打趴，就跟韓國瑜一樣，大家還沒認識妳就用醜化方式，她坦言：「一開始心理準備還沒做好！」，談及一代表國民黨出線父親就被起底，李眉蓁說：「我爸被起底，他說他沒有做壞事，叫我不用擔心，我也沒做壞事，卻被講成這樣，1450帶的風向就應該導正，但我是捨不得工作人員，攻擊我可以接受，最讓我不能接受就是努力的團隊被打擊，很多年輕人剛出社會，他們一出來就受挫我很心疼。」

▲▼專訪高雄市長補選候選人李眉蓁。（圖／記者許宥孺攝）

▲李眉蓁談及家人及團隊被攻擊數度落淚。（圖／記者許宥孺攝）

除了團隊士氣被打擊讓李眉蓁很失落，對於家人，也是她心中最軟的那一塊，她說她現在不敢想到女兒，再想下去就無法堅持下去，現在回家女兒就已經睡了，出門女兒也都還沒醒，少了許多相處時間，講到這裡，她哽咽無法說話。

對於參選市長補選，李眉蓁說「我沒有後悔過！」，只是近期推出改編自周杰倫歌曲的「高雄Mojito」，卻因版權爭議不到一天就下架。競選歌曲爭議不斷，讓她壓力很大，她說，團隊平常是身旁鼓勵自己，但經過此事後，團隊還曾考慮不要再打空戰，不要再跟1450對抗，坦言自己相當心疼。

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