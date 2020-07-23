吹哨者嗆李眉蓁「學歷詐騙14年」應辭議員　中選會回應了！





▲李眉蓁爆哭放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁遭週刊爆料，碩士論文高達96％內容全是抄襲。22日召開記者會態度還相當強硬的李眉蓁，事隔一日出面道歉稱要「放棄」碩士論文，不過再挨轟學歷不能主動放棄，最先踢爆李眉蓁抄襲事件的促轉會副研究員吳佩蓉，也出面嗆她「學歷詐騙14年」應該先辭議員，對此，中選會也做出最新回應。

李眉蓁陷入論文抄襲風波，先是被吳佩蓉控指抄襲僑委會委員長童振源的論文達4頁，不料，22日又遭周刊踢爆，李眉蓁的碩士論文有多達96％內容幾乎都是抄襲台北大學碩士雷政儒所發表的論文。

李眉蓁22日上午緊急上火線說明，不過卻僅有短短一分鐘發言、拒絕回應媒體提問。她先是要已經多次正面回應質疑且早已公開論文全文的總統蔡英文先答論文題，接著開嗆，「這次這樣子的狀況鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜市長的心情，跟許崑源為什麼從17樓跳下去！」

事隔一日，眼看事件越演越烈，李眉蓁終於出面道歉，在記者會中爆哭宣布放棄中山大學碩士學位，不過再被Wecare高雄指控，「根本沒有放棄學位的制度」。而最先踢爆李眉蓁抄襲事件的吳佩蓉，今天進一步公布李眉蓁競選3任議員的選舉公報，狠嗆，「學歷詐騙14年，先辭掉議員一職吧！」

針對李眉蓁李眉蓁論文抄襲事件，是否影響過去14年的當選資格？中選會強調，李眉蓁過去的選舉公報內容，當時都是依法辦法及刊登，候選人及政黨應該自行負責。至於是否喪失學歷等相關議題，中選會不予評論。是否涉及刑法的偽造文書等罪，由相關機關判定，非屬中選會職責不予回應。

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