　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李正皓：李眉蓁打開負面知名度　估選情最糟「被三殺」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁落淚道歉，並宣布放棄碩士學位 。（圖／記者洪正達攝）

實習記者李佩弦／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭爆料碩士論文抄襲，嚴重衝擊選情，李眉蓁23日對外宣布「放棄碩士學位」試圖止血，不過，國民黨前黨員李正皓在臉書發文指出，李眉蓁有可能「被三殺」，雖剛在補選打開了知名度，但可惜知名度都是負面的，選舉的殘酷現在才剛開始。

李正皓表示，李眉蓁論文抄襲的結果，最糟的狀況是被三殺，「高雄市長、立委、議員全殺」，選舉不是打嘴砲，牙尖嘴利叫人家叔叔、裝可憐說被1450抹黑、酸陳其邁的政見都是複製貼上⋯，這些都是花拳繡腿，選舉的殘酷現在才剛開始。

李正皓認為，李眉蓁最慘的是，雖然在這次補選中打開知名度，但知名度卻都是負面的，口條不好、行程不跑、歌曲侵權、論文抄襲，搞不好連下屆的議員都會落選。

論文抄襲事件嚴重衝擊李眉蓁的選情，也緊急在23日宣布，「我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。」不過，中山大學回應指出，依現行學位授予法規定所取得的學位，並無自行放棄的規範，因此雖然當事人聲明要放棄學位，但校方仍會秉持公平、公正、客觀、明快原則，完成這一學術倫理案的審定。

▼李正皓。（圖／ETtoday資料照）

▲▼李正皓。（圖／ETtoday攝影中心）

ET快訊
快訊／高雄槍手抓到了！開轟男腹部爆血...逃7小時落網
理專推買高息基金「月領3萬」　她2年後一查...慘賠200萬
他曝大絕「穩中威力彩25億」怎沒人做？　內行慘綠：別想不開
劉雨柔更衣遭偷拍　兇手竟是拳擊館負責人...裝針孔拍4女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

建管處官員涉索賄　交保7天後陳屍橋下！柯文哲3字回應快閃離開

私菸案監院要求檢討　總統府：已徹底檢討、杜絕歪風

道歉後首發文！李眉蓁強調「勇敢面對重新出發」：希望大家重點放在我對高雄的願景

江啟臣溫情喊話李眉蓁「一起面對」　網怒：國民黨沒救了

影／體會韓國瑜感受！喊話快幫我　李眉蓁陷論文危機曝合體時間

呂玉玲狠咬林楚茵留下弦月印子　網笑：妳可以代替月亮懲罰壞人了

時力公布護照封面設計作品　台灣黑熊、石虎、珍奶全入選

外交部拒絕江啟臣調閱解密電文　羅智強舉2例打臉「完全說謊」

李正皓：李眉蓁打開負面知名度　估選情最糟「被三殺」

外交部：泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯來台免簽續辦1年

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

建管處官員涉索賄　交保7天後陳屍橋下！柯文哲3字回應快閃離開

私菸案監院要求檢討　總統府：已徹底檢討、杜絕歪風

道歉後首發文！李眉蓁強調「勇敢面對重新出發」：希望大家重點放在我對高雄的願景

江啟臣溫情喊話李眉蓁「一起面對」　網怒：國民黨沒救了

影／體會韓國瑜感受！喊話快幫我　李眉蓁陷論文危機曝合體時間

呂玉玲狠咬林楚茵留下弦月印子　網笑：妳可以代替月亮懲罰壞人了

時力公布護照封面設計作品　台灣黑熊、石虎、珍奶全入選

外交部拒絕江啟臣調閱解密電文　羅智強舉2例打臉「完全說謊」

李正皓：李眉蓁打開負面知名度　估選情最糟「被三殺」

外交部：泰國、汶萊、菲律賓、俄羅斯來台免簽續辦1年

台灣運彩系際盃棒球　嘉藥運管、雲科電機率先進四強

將湧入千萬訂單　王惠美見證：彰化與印尼商簽約

東京都單日366例確診創新高　小池百合子：連假乖乖待在家

買烤雞吃「咬到骨頭」！她一撥驚見「超完整帶毛鼠」陷在醬裡　嚇爛狂吐12hrs

玖壹壹不畏「報復性旅遊」前進澎湖開唱　千人演唱會圓健志夢想

沒搶到還有機會！夢幻「薰衣草紫」口罩明上午7點開賣　下一波新色曝光

言行不一？川普砲轟中國　CNN：自家集團買爆中國貨

總裁婿遭貼大字報討債　女星掀決裂家醜「1年0家用」

建管處官員涉索賄　交保7天後陳屍橋下！柯文哲3字回應快閃離開

快訊／高雄槍手抓到了！打工爆衝突　他開轟打中腹部爆血...逃7小時落網

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人

李眉蓁放棄學位　江啟臣：支持她勇敢面對錯誤

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

李眉蓁「已不能退選」！鍾年晃曝原因

Wecare高雄一張表曝李眉蓁抄論文

年輕人怒了！李眉蓁論文爆96％抄襲　台大學生會長狠批：搪塞高雄人

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」

李眉蓁學歷生變　市選委會：不會重印選舉公報

李眉蓁落淚道歉關鍵曝！論文風波4個字讓她「變哭臉」

快訊／蔡英文建議李眉蓁好好說明論文

地方炸鍋要李眉蓁註銷黨籍　憂江啟臣再不出手恐如三峽大壩潰堤

台灣入列日本境管鬆綁名單　外交部：盼早日促成本案

更多熱門

相關新聞

李眉蓁碩論爆抄襲　《通靈》索非亞：蠻無辜的

李眉蓁碩論爆抄襲　《通靈》索非亞：蠻無辜的

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，22日遭周刊踢爆，李眉蓁的碩士論文有多達96%內容幾乎都是抄襲台北大學碩士雷政儒所發表的論文，引發外界一片譁然。對此，因為《通靈少女》爆紅的索菲亞（本名劉柏君），也發表了看法，她並未直接指責李眉蓁，反而說道「李蠻無辜的啦」。

吹哨者嗆李眉蓁「學歷詐騙14年」應辭議員　中選會回應了！

吹哨者嗆李眉蓁「學歷詐騙14年」應辭議員　中選會回應了！

李眉蓁論文抄襲爆哭　黃捷：死不認錯應退選

李眉蓁論文抄襲爆哭　黃捷：死不認錯應退選

李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」

李眉蓁選3屆議員「選舉公報都寫碩士」

論文抄襲還有他？　鄭：要抄也抄不到

論文抄襲還有他？　鄭：要抄也抄不到

關鍵字：

李正皓李眉蓁高雄補選國民黨論文抄襲中山大學被三殺

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面