李正皓：李眉蓁打開負面知名度　估選情最糟「被三殺」

▲李眉蓁落淚道歉，並宣布放棄碩士學位 。（圖／記者洪正達攝）



實習記者李佩弦／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁遭爆料碩士論文抄襲，嚴重衝擊選情，李眉蓁23日對外宣布「放棄碩士學位」試圖止血，不過，國民黨前黨員李正皓在臉書發文指出，李眉蓁有可能「被三殺」，雖剛在補選打開了知名度，但可惜知名度都是負面的，選舉的殘酷現在才剛開始。

李正皓表示，李眉蓁論文抄襲的結果，最糟的狀況是被三殺，「高雄市長、立委、議員全殺」，選舉不是打嘴砲，牙尖嘴利叫人家叔叔、裝可憐說被1450抹黑、酸陳其邁的政見都是複製貼上⋯，這些都是花拳繡腿，選舉的殘酷現在才剛開始。

李正皓認為，李眉蓁最慘的是，雖然在這次補選中打開知名度，但知名度卻都是負面的，口條不好、行程不跑、歌曲侵權、論文抄襲，搞不好連下屆的議員都會落選。

論文抄襲事件嚴重衝擊李眉蓁的選情，也緊急在23日宣布，「我在此鄭重宣布，放棄我中山大學在職碩士班學位，也會向高雄市選舉委員會申請，選舉公報學歷欄內，刪除這項註記。」不過，中山大學回應指出，依現行學位授予法規定所取得的學位，並無自行放棄的規範，因此雖然當事人聲明要放棄學位，但校方仍會秉持公平、公正、客觀、明快原則，完成這一學術倫理案的審定。

▼李正皓。（圖／ETtoday資料照）

