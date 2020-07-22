蔬菜不能怕高溫！專家研發「芥藍、花椰菜、彩椒」耐熱種

▲農試所表示，「特色番椒新品系」可提早14至21天採收。（圖／農委會農試所提供）



記者許展溢／台北報導

有鑑於多數蔬菜不適於夏季高溫下生產，農委會農業試驗所歷經多年育種研發，日前成功育成芥藍、花椰菜、彩椒等耐熱新品種與新品系。其中芥藍「鳳山1號」40天可收成、口感細緻、具甜味且不苦等特性，改善過去夏季栽培產量低、生長慢與品質不易控制的問題。

農試所表示，花椰菜以往不適合夏季栽培，耐熱花椰菜「鳳山2號」的育成將分散國內生產集中於秋冬裡作的模式，讓民眾在夏季也吃得到國產的半鬆花型花椰菜，更突破高溫育種障礙，育成全球少有的耐熱彩椒新品系，翻轉過去彩椒品種僅適合冷涼氣候栽培的印象。研究人員說，花椰菜富含維生素與礦物質，主要生產季節為冬至春季，一般秋冬季品種栽培需達70天以上，但花椰菜「鳳山2號」栽種51至55天即可採收，生育期短，且食用口感細嫩。

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▲▼芥蘭鳳山1號。（圖／農委會農試所提供）

農試所指出，芥藍 「鳳山1號」只要40天就可收成，口感細緻、不帶苦，尤其芥藍含有豐富營養素，維生素C及鈣含量是甘藍的3~4倍以上。過去商業品種葉色為濃綠色、葉片較厚，纖維多，吃起來略帶苦味，芥藍「鳳山1號」新品種葉色為青綠色、全株纖維少，口感較市售同型商業品種更細緻，且略具甜味而不苦，是夏季葉菜的新寵。

芥藍「鳳山1號」由農試所鳳山熱帶園藝試驗分所利用自交不親和性、省工採種技術所育成的一代雜交種 （F1），屬於葉用芥藍類，具有早生、耐熱特性，可適應高溫、高濕環境栽培。從撒播到採收僅需40天，可提供夏季蔬菜的多元需求，預期未來可取代6%至10%的商業品種市場。

▲▼花椰菜鳳山2號。（圖／農委會農試所提供）



農試所表示，因夏季短缺，每年由國外進口甜椒約600公噸，本土耐熱彩椒問世，預期可減少夏季進口量10%以上，由於目前國際上缺乏耐熱彩椒之商業品種，因此，耐熱彩椒種子出口市場也十分有潛力。

研究人員提到，彩椒富含維生素及膳食纖維，過去彩椒主要生產季節為冬至春季，夏季只有海拔600至900公尺的山地能栽培。農試所結合園藝性狀選拔以及現代分子標誌選種技術，加速純化選育耐熱「特色番椒新品系」為可於平地生產的夏季彩椒新品系，且可提早14至21天採收。

▲農試所指出，特色番椒預計可取代夏季8月至9月彩椒進口量10%。（圖／農委會農試所提供）



研究人員強調，由於目前國外沒有耐熱的彩椒商業品種和經濟生產，此為台灣育成的獨特耐熱品系，未來在國際種子市場也俱有相當潛力，預計可取代夏季8月至9月彩椒進口量10%。

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