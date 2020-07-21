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金門牧場發現4頭牛疑患牛結節疹　23日起全縣施打疫苗

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▲▼金門縣因應牛結節疹動物疫災發生，今（12）日預防性撲殺58頭牛隻。（圖／記者林名揚翻攝）

▲農委會表示，為降低疾病持續發生之風險，23日起為金門全縣牛隻注射疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會牛結節疹（LSD）緊急應變小組表示，今（21日）晚表示，金門畜試所無新增案例，但在3場原訪視無疑似病牛牧場中發現4頭出現症狀，疑似案例場皆已移動管制，累計（含畜試所）出現牛結節疹症狀之牛場計48場。為降低疾病持續發生之風險，已排訂23日起，為金門全縣牛隻注射疫苗。

農委會說明，金門今繼續撲殺3頭牛隻，累計撲殺128頭並進行焚化銷毀。據世界動物衛生組織OIE專家建議防治LSD最佳方式為施打LSD疫苗，日前農委會已緊急透過OIE聯繫歐盟協助提供疫苗，預計在明天起，對金門全縣牛隻注射疫苗，以遏止疫情持續發生。

請繼續往下閱讀...

農委會指出，而金門以外其他縣市動物防疫機關皆已完成轄內養牛場之疫情訪視，尚無案例發生，將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施，以防止疫情發生及擴散。

農委會呼籲，國內養牛業者應每日檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件之業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。

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