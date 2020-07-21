獨／森林遊樂區不准帶貓狗禁令有解！8/1起首開放「寵物入園示範區」

▲林務局表示，將首次有條件開放「屏東林後四林平地森林園區」，當寵物入園之示範區。（圖／屏東林管處提供）



記者許展溢／台北報導

台灣自102年起發生狂犬病疫情，林務局考量轄管國家森林遊樂區與退輔會之棲蘭、明池森林遊樂區等地因生態資源豐富，且目前台灣狂犬病疫情雖穩定，但仍未趨緩，禁令將再延2年。不過，林務局向《ETtoday新聞雲》透露，今年8月起考量營造友善寵物場域，將首次有條件開放「屏東林後四林平地森林園區」，當寵物入園之示範區。

根據農委會提供資料，109年起至6月30日已檢驗食肉目野生動物234件（含鼬獾86件）、犬貓180件、蝙蝠49件、其他野生動物38件，其中21件鼬獾及2件白鼻心為陽性案例，其餘檢驗結果皆為陰性。歷年總計9縣市86鄉鎮確診狂犬病案例。另有邊境及其他檢體2件（犬1件及貓1件）。

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▲▼林後四林平地森林園區。（圖／屏東林管處提供）



依據防檢局6月30日公布的狂犬病監測結果顯示，鼬獾送檢陽性比率仍有24%，且109年截至6月已發生4件感染狂犬病的鼬獾主動攻擊咬傷民眾案件。林務局表示，為免民眾攜帶犬、貓等寵物進入園區導致疫情發散或影響遊客安全，自今年8月1日起至111年7月31日止，公告各森林遊樂區、平地森林園區及拉拉山自然保護區等24處森林育樂場域禁止輸送犬、貓及其他哺乳類動物。

不過，林務局考量營造友善寵物場域，提供民眾從事戶外活動，已在相關會議中進行討論，日後也會依相關數據再行研議，採漸進方式開放，現階段考量屏東林後四林平地森林園區，所在鄉鎮近幾年並未檢測出狂犬病陽性案例，且其範圍未毗鄰原生林等生態敏感環境之因素，規劃今年8月1日起選擇該園區做為有條件開放寵物入園之示範區。

▲▼林後四林平地森林園區。（圖／屏東林管處提供）



林務局說明，這是102年來首次開放示範園區，若民眾的犬、貓有施打狂犬病疫苗並攜帶相關證明文件，且將其放置於袋子、提籠、推車內，或經妥善繫繩後，都可進入該園區，若未來疫情不嚴重則會評估陸續開放其他園區。

林務局提到，至於其他國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、大農大富平地森林園區與拉拉山巨木區，除疫情因素外，亦考量部分地區生態敏感度較高，經與各相關單位及專家學者討論後暫時仍不開放，惟各園區已設置寵物暫置場所，以提供飼主之需求。

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