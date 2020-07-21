不用再煩惱怎麼「找茶」！茶改場完成特色台茶風味輪建置

▲茶改場發表台灣特色茶風味輪全員到齊。（圖／農委會茶改場提供）

記者許展溢／台北報導

台灣特色茶六大風味輪全到齊了！農委會茶業改良場今（21日）表示，為方便消費者「找茶」推出茶葉風味輪，讓消費者和茶農、茶商不再受限於專業品評的生澀用語與試喝，持續開發台灣綠茶、清香型球形烏龍茶及東方美人茶風味輪，補足台灣特色茶風味地圖。

茶改場指出，台灣茶年出口量約1萬公噸，此次發表的新風味輪中，綠茶類約占28%，烏龍茶類約占33%，相信配合CNS中華民國國家標準修訂後，將有助台灣特色茶國際行銷。除可有效區隔台灣特色茶與大陸或越南茶葉的差異，也希望透過特色茶風味輪搶先發「聲」，掌握國際話語權與市場先機，將台灣好茶帶向國際。

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茶改場場長蘇宗振表示，茶改場配合新一版CNS中華民國國家標準的修訂，將台灣特色茶類分為6大種類並建立完整風味輪，分別為台灣綠茶、清香型條形包種茶、清香型球形烏龍茶、焙香型球形烏龍茶、東方美人茶及台灣紅茶，盼透過風味輪建立六大茶類標準，以利與世界接軌。透過「風味輪」，消費者可輕鬆辨識出台灣茶葉風味概分為青香、花香、果香、甜香、焙香等。

▲▼包種茶、東方美人茶風味輪。（圖／農委會茶改場提供）



茶改場指出，本次發表的三大茶類，一是台灣綠茶風味輪代表茶類為碧螺春綠茶，為不發酵茶，茶湯翠綠顯黃，略帶蔬菜香，滋味甜和甘醇。二是清香型球形烏龍茶風味輪代表茶類為高山烏龍茶，為輕度發酵的部分發酵茶，水色蜜綠或蜜黃，滋味甘醇滑軟富活性，香氣淡雅且耐沖泡。三是東方美人茶風味輪，東方美人茶又稱白毫烏龍茶或膨風茶，為重度發酵的部分發酵茶，茶葉具獨特的蜂蜜香及熟果味，茶湯水色呈橙紅色，滋味圓柔醇厚。

▲為方便消費者「找茶」，茶改場持續推出茶葉風味輪。（圖／農委會茶改場提供）



茶改場表示，8月1日將在茶改場楊梅總場盛大舉辦「117週年場慶暨機關開放日活動」，現場備有台灣特色茶品飲及多項主題攤位。除引領大眾進一步了解台灣特色茶風味輪，現場也安排豐富的體驗、欣賞、品茗等活動，誠摯邀請民眾共同參與，一起來感受台灣茶的無窮魅力。茶粉們也可至茶改場臉書專頁按讚、分享及留言，參加精美風味輪海報幸運抽獎。8月1日場慶當日至茶改場打卡按讚，加贈一套6款風味輪精美圖卡。

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