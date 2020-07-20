沒登記「農遊券」卻中籤！農委會：很多人誤填身分證、手機

▲民眾反映沒有申請農遊券，卻收到中籤通知。（圖／讀者提供）

記者許展溢／台北報導

農委會推出500萬張農遊券，超過512萬人登記，有民眾反映沒登記，卻收到中籤通知等狀況。農委會今（20日）表示，此次最常見問題是身分證字號和手機填錯，因涉及個資，導致後端客服接到一通電話就需要花上5、6分鐘確認。

農委會表示，500萬張「農遊券」登記抽籤活動自109年7月9日15時開始，在7月18日23:59截止，共有5,127,513人完成登記，有效抽籤人數為5,117,972人。扣除第一梯次已發送約165.1萬張券，餘近335萬張將於第二梯次抽出發送，第二梯次中籤率高達96.6%。

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農委會指出，中籤者的簡訊通知票券資訊部分，最晚會在今天中午前將發送完畢。只是有民眾反映，一家三口登記，卻只有1人中籤，農委會輔導處說明，這次只推出500萬張，但超過512萬人登記，確實是有可能不會中籤。

▲▼農委會表示，農遊券登記不少人誤填身分證字號和手機。（圖／讀者提供）

另外，有民眾反映沒登記，竟收到簡訊通知，輔導處表示，很多人都幫親朋好友登記，若收到也僅限「個人使用」，無個資遭盜用問題。而登記地址填寫部分，考量許多人因沒有住在戶籍地，都在外求學、工作，才沒規範要寫戶籍地或現居處。

輔導處進一步提到，這次很多人登記最多問題是，不少人誤填身分證字號和手機號碼，讓客服端必須逐一處理，又礙於個資，每通電話至少都要花上5、6分鐘協助民眾確認。至於有多少筆？則都還在統計中。輔導處強調，有時手機訊號、基地台等狀況，確實有些民眾不會收到簡訊，但都可在7月20日中午12點起至活動網站，查詢登記、抽籤結果及申請驗證碼等各項查詢事項。

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