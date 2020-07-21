陸商務部將阻止愛立信、諾基亞出口？汪文斌批：惡意捏造的假新聞

▲華為在大陸的5G基站。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

英國此前曾宣布禁止華為參與5G建設，現在竟傳出，若其他歐洲國家追隨美英的腳步，中國商務部將對芬蘭的諾基亞（Nokia）、瑞典的愛立信（Ericsson）等企業進行報復和反制。對此，中國外交部發言人汪文斌今（21）日出面闢謠，並批評這是一則惡意捏造的假新聞。

中國外交部21日的記者會上，《環球時報》問及有歐洲媒體報導稱，中國商務部正考慮對諾基亞、愛立信等歐洲企業進行報復和反制，如果其他歐洲國家也追隨美英排除華為參與歐洲5G建設。中方能否予以證實？

汪文斌表示，這條消息毫無依據，是惡意捏造的假新聞，並請記者去仔細查一下來源和出處，歐洲一些媒體的相關報導都是援引了《華爾街日報》所謂知情人士的消息，「編造類似假新聞，無非是為了挑撥中歐之間的良好合作關係」。

他重申，中方在5G問題上的立場是一貫的，明確的。中國對包括諾基亞、愛立信等歐洲企業在內的各國電信企業參與中國5G市場合作保持開放，上述企業已經在中方有些項目中得標。

汪文斌強調，「我們反對個別國家泛化國家安全概念、違反國際貿易規則、排斥特定國家的特定企業這種錯誤做法。希望歐洲國家也能為中國企業提供一個公平、公正、開放、非歧視的營商環境。」

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



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