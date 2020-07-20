肯爺首場造勢大會「一度激動淚崩」！沒麥克風全靠嘶吼…屢爆狂言

▲肯伊威斯特（Kanye West）身穿軍事風格背心與支持者對談，一度淚崩。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國43歲饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）宣布角逐總統大位，20日在南卡羅萊納州（South Carolina，下稱南卡州）北查爾斯頓（North Charleston）舉辦第一場競選造勢活動。他沒有使用麥克風，全靠著嗓子嘶吼，隨性地發表政見，屢次爆出狂言，甚至在怒斥墮胎時潸然淚下。

根據《路透社》，肯伊威斯特20日身穿軍事風格背心，後腦杓剃出2020字樣髮型，隨性地提出政見。他隨機點名參加者發言，一起辯論政策，還多次提及《聖經》與基督教教義，屢次說出狂言，就連現場民眾都不敢置信地議論紛紛。

肯伊威斯特認為，墮胎應該是合法但也被強烈不鼓勵的，談及自己差一點就被母親墮胎，不禁激動落淚，「唯一能夠解放我們的，就是遵循我們被賜予的應許之地。墮胎應該要是合法的，因為，你猜怎麼樣，法律不是上帝制定的，所以，到底什麼是合法性呢？」他也提出，如果當選總統，將推動政策，民眾生下一個孩子就可以獲得100萬美元。

▲肯伊威斯特在造勢大會上屢次發表狂言。（圖／路透）



肯伊威斯特談到經濟不平等時，批評非裔廢奴主義者與政治家塔布曼（Harriet Tubman）「從來沒有真正解放奴隸，她只是讓這些奴隸替其他白人工作」。他還說，「自由不是來自選舉，而是來自你不下載色情片，不會服用聰明藥（Percoset，鎮痛劑）」。

這場活動與典型造勢非常不同，會場似乎沒有麥克風與音響設備，所以肯伊威斯特必須不斷要求群眾安靜，大家才能聽到他說話。據悉，即會大約持續1個多小時，在YouTube上直播，同時在當地電視台撥出。

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