快訊／沙烏地阿拉伯84歲國王「驚傳住院」！　送醫接受檢查

▲沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud，右）驚傳住院。（圖／路透社）
記者吳美依／綜合報導
俄羅斯《衛星通訊社》引述官媒《沙烏地新聞社》（SPA）報導，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）今（20）日被送往首都利雅德（Riyadh）的醫院。
根據報導，沙烏地皇家法院20日稍早發布聲明指出，國王沙爾曼因膽囊發炎，住進費薩爾國王專科醫院（King Faisal Specialist Hospital ）接受相關檢查。
現年84歲的沙爾曼2015年登基成為國王與兩聖寺管理者（Custodian of the Two Holy Mosques）。
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2020
بيان من الديوان الملكي : #خادم_الحرمين_الشريفين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وألبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/yzd8dEJPdU