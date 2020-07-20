快訊／沙烏地阿拉伯84歲國王「驚傳住院」！　送醫接受檢查

新冠肺炎（COVID-19）在全球造成1369萬人感染，奪走其中58萬人的性命，也在沙烏地阿拉伯引發一場悲劇。一名年僅1歲半的男童因發燒就醫，接受新冠病毒篩檢過程中，棉花棒在他的鼻腔中斷裂。家人請醫護人員確保將殘留的棉花棒取出，但對方疑似因太過忙碌而疏忽，導致男童不幸身亡。