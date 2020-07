遛狗不小心跌倒！女主人慘被「狗鍊繞脖」　2愛犬活活將她勒死

▲遛狗女慘被狗鍊活活勒死。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子近來遛狗時,疑似因為控制不住2隻頑皮狗狗,跌倒後脖子慘被狗鍊緊緊勒住,被人發現時昏倒在地、搶救後仍被宣告身亡,初步調查死因為窒息,詳細案情目前仍在調查中。

英國《太陽報》報導,居住在威爾斯東北部域斯咸市(Wrexham)的47歲女子羅伯特(Deborah Mary Roberts),8日被人發現頭部朝地、昏倒在花園中,脖子上還被狗鍊緊緊勒住、另一頭則是她所養的2條狗正在拉扯。

報導中指出,羅伯特自3年前喪偶後獨自扶養4名小孩,愛狗的她在朋友眼中是一名愛笑與開朗的女士。兒子卡勒姆(Callum)在臉書上表示,「她是一個出色的母親,並且擁有很多愛,總是願意給予時間與愛在別人身上,我和兄弟們在臉書上快被親友們關於我媽的可愛評論淹沒,她真是一個獨特的存在,我們都會很想念她」。

警方表示,初步調查羅伯特死因為狠勒而造成的窒息,事件暫時沒有可疑的地方,但是調查仍會持續進行。由於新冠肺炎疫情的關係,親友們將為羅伯特舉行只限20人參加的喪禮。

