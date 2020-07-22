英國禁用華為…蓬佩奧大讚！　英外相否認「強迫說」：與盟國觀點一致

▲美國國務卿蓬佩奧（左）與英國外交大臣拉布（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日前有外媒爆料，英國政府是在美國總統川普的壓力之下，才做出禁止華為參與5G建設的決定。不過，英國外交大臣拉布受訪時堅稱，美國「沒有強迫」英國排除華為，而是在建設性的討論之下，和盟友的觀點一致。美國國務卿蓬佩奧也大讚，英國替人民做出很好的決定。

蓬佩奧（Mike Pompeo）21日訪問英國，並在記者會中讚揚了英國近日對中國做出的制裁行動，並建議其他盟國也必須在各個方面「勇敢面對」中國的威脅，「我認為英國做出了正確的決定。」蓬佩奧也說，這個決定並非因為美國，而是英國領導人做出了對人民來說正確的決定。

根據BBC報導，拉布（Dominic Raab）接受訪問時表示，美國並沒有在華為議題上強迫英國做任何決定，「由於美國的制裁，我們必須以更清晰的角度來看待（華為），我們也是在此基礎上做了決定。」

英國《觀察家報》19日爆料指出，英國政府曾與華為高層密集討論，共享機密情報，並向華為表示，在美國總統川普（Donald Trump）的龐大壓力之下，出於「地緣政治」因素，才會做出這項決定，若川普未順利連任，就能重新考慮此事。

拉布說，他和蓬佩奧進行過建設性的討論，在絕大多數的狀況下，英國與美國的觀點是一致的。拉布指出，在華為2027年完全退出英國市場後，如何讓英國電信供應鏈更多元化，是現階段的首要任務。

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