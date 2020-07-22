他額頭冒「粉色花椰菜」...醫師問性接觸：有沒有不安全的？　網又歪樓了

▲高雄一名男大生額頭冒出粉色迷你花椰菜，經皮膚科醫師確診染菜花。（圖／柯適中醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

不安全性行為恐招性病纏身！本刊21日報導「男大生額頭冒出「粉色花椰菜」 摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…」，內容說明高雄市一名男大生的額頭出現青春痘，因摳除後又反覆長出，外觀就像一顆小花椰菜，沒想到經醫師診斷後，確診感染菜花。新聞經分享轉傳後，吸引網友熱烈討論，認為額頭長菜花的案例實在太少見，甚至還有網友分析該名男大生是做出什麼性愛動作，才招致額頭長菜花。

收治病例的皮膚科醫師柯適中表示，這名男大生是由女友陪同就診，主訴額頭上的大痘痘反覆摳掉又長出來，雖然不會痛也沒有化膿，但是因為外型太難看，所以才來就診，他先是仔細檢查男大生所說的「大痘痘」，發現外觀就像顆迷你粉色花椰菜，就直接問：「最近有沒有不安全的性接觸？」男大生當場默認。

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▲▼性愛姿勢百百種，菜花不見得只長在下體。（圖／柯適中醫師提供）

「菜花在門診中很常見！」柯適中指出，病毒疣長在性器官、臀部、肛門等位置叫做「菜花」，如果手指去接觸到就會傳染，可做電燒、冷凍治療去除，「但是急著想摳掉，反而會感染到其他部位」，曾收治過耳朵、鼻孔、嘴巴、手指等部位長菜花的個案。

新聞刊出後，經網友分享轉傳，認為額頭、耳朵長菜花的案例相當少見，直呼：「到底是怎麼辦到的？」、「長在耳朵的到底是解鎖那個姿勢？」、「原來菜花真的長得像花」。也有網友歪樓回應：「應該是跨過去迴到的」、「整顆頭塞進去的」、「我想到梅花欸，人家越冷越開花，他越摳越開花」、「傳說中的三花聚頂！」、「請問多久能收成？」、「遠看是一朵花，近看唉唷喔買尬」。

另有網友認真分析，「可能約炮沒做安全措施，中菜花不知道又摸自己下體後，再亂摸額頭耳朵吧」、「頭上長痘痘，然後用手摳完下面的痘痘，突然覺得頭上的痘痘好癢，又摳了頭上的痘痘這樣」。

▲菜花不見得只長在下體，患者有可能因肌膚接觸傳染。（圖／柯適中醫師提供）

對此，柯適中醫師表示，性愛姿勢百百種，菜花不見得只長在下體，患者有可能因肌膚接觸傳染。「這個主題的確會很吸引年輕人的注意！現代人對性真的很開放，但卻沒有安全的措施，讓自己很容易感染性病，又傳給其他的人」。

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