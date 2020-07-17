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獨／高雄女羞看「三角森林」...萬黑叢中一點白　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

防疫出遊新趨勢，不少民眾選擇登山遠離人潮擁擠的風景區。高雄市一名D小姐日前到高雄柴山登山，回家後發現鼠蹊部有一顆黑點，剛開始以為是痣或是黑斑，但是怎麼摳都摳不掉，某天睡醒發現這個斑怎麼越長越大顆，趕緊到彭賢禮皮膚科看診，結果發現了驚人真相，D小姐也受到恐怖驚嚇。

▲▼ 高雄D性女子登柴山遭壁蝨叮咬鼠蹊部。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄女登柴山後，驚見「三角森林」出現奇怪黑斑，醫師發現驚人真相。（圖／記者許宥孺翻攝）

請繼續往下閱讀...

收治這名患者的是皮膚科醫師江紀萱，她請D小姐脫下褲子檢查，發現鼠蹊部有一個約1公分大的凸出物，但D小姐所說的斑已經變成白色，經皮膚鏡放大檢查，發現這個凸出物竟然有8隻腳，而且還會動！D小姐當場嚇壞，急喊：「怎麼會這樣？」

▲▼江紀萱醫師以油藥膏悶死神秘怪物，再用鑷子移除。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼江紀萱醫師以油藥膏悶死神秘怪物，再用鑷子移除。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄女登柴山遭壁蝨叮咬。（圖／記者許宥孺翻攝）

江紀萱研判，這個凸出物就是「壁蝨」，是一種戶外昆蟲。經詢問D小姐近期旅遊史，她才想起近期曾到柴山爬山，因此可以確定D小姐是在登山時被壁蝨叮咬到。江紀萱指出，壁蝨喜歡叮咬在皮膚柔軟的位置，因為口器才叮得下去，如果穿著寬鬆的褲腳，壁蝨就有機會爬進衣服。不過D小姐表示，「當下並沒有感覺到疼痛或是搔癢，甚至拔壁蝨的時候也不會不舒服或感到疼痛」。

江紀萱表示，壁蝨喜歡活動在長滿草或樹木茂盛的環境，攀爬至宿主身上會選擇皮膚較薄、較隱密的地方，例如鼠蹊部、頸部、耳後、腋窩等處。壁蝨體內可能攜帶多種病原體，傳播人畜共通傳染病，看似為一顆小黑點，但是緊咬住人類或貓狗的皮膚後就會開始吸血，可能幾天之後就會因為充血而變大，外型也會變白。

▲▼皮膚科醫師江紀萱。（圖／記者許宥孺攝）

▲江紀萱醫師描述，壁蝨的口器會緊咬住皮膚。（圖／記者許宥孺攝）

江紀萱指出，壁蝨的口器會叮進皮膚，「如果硬拔的話，口器可能會卡在裡面，那就分屍了」，所以先使用油藥膏打算先悶死這隻壁蝨，塗完藥膏後再密封15分鐘，打開後，這隻壁蝨看起來也奄奄一息，再用鑷子夾著壁蝨頭部的位置慢慢移除，確定口器完成沒有殘留在皮膚內，另開立口服抗生素防止感染，並且女子注意後續是否有發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，若有出現可能為萊姆病，應盡早治療。

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