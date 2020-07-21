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高雄男嗜「菸酒檳」30年不離口！臉上長出巨大「巧克力菠蘿麵包」紗布包緊緊不敢出門

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▲▼高雄市立聯合醫院。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

▲高雄市立聯合醫院院長張宏泰偕腫瘤外科與患者合影。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名56歲的林先生長期菸、酒、檳榔不忌，因此罹患口腔癌，腫瘤嚴重侵犯口腔底及顏面，患部潰爛流膿又發臭，腫瘤甚至壓迫到氣管，曾接受氣管切開術及全身化療，不但失去說話能力，化療的副作用也使他身體多處不適，口腔腫瘤也不見好轉，後來輾轉到高雄市立聯合醫院就診，接受動脈注射化學療法治療，現在已經可以正常說話和飲食，重拾生命希望。

▲56歲林先生接受氣切和化療未好轉，接受動脈注射化學療法治療後已能正常說話和飲食。（圖／記者高雄市立聯合醫院提供）

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▲56歲林先生接受動脈注射化學療法治療後已能正常說話和飲食。（圖／記者高雄市立聯合醫院提供）

根據國健署統計，每年約新增7千名病患，死亡率已進入十大癌症前5名，部分患者卻因畏懼開刀，擔心切除手術導致顏面外觀受損，口腔機能喪失，或是因高齡、身體狀況不佳，而無法接受治療。高雄市立聯合醫院院長張宏泰表示，市立聯合醫院與高醫建教合作，成立全台唯一提供動脈注射化學療法的區域醫院，提供患者快速、簡單且副作用輕微的治療選擇。

高雄市立聯合醫院腫瘤外科教授沈茂昌表示，台灣口腔癌發生率居高不下，除上述個案外，也曾收治63歲林先生，顏面腫瘤約10X8公分大，菸齡達30年以上；另一名56歲朱先生的顏面腫瘤則是12X8公分大。兩人也都是菸、酒、檳榔不離口，因巨大口腔癌侵犯整個顏面，潰爛流膿又發臭，終日以紗布覆面，兩年來不出家門。

▲▼高雄市立聯合醫院。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

▲63歲林先生有30年以上菸齡，經手術治療後，口腔腫瘤在3個月內完全消失。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

沈茂昌表示，患者經動脈注射化學療法治療，林先生的顏面腫瘤在術後3個月後已完全消失；朱先生的顏面腫瘤治療剛滿1個月，已消失9成以上，為高聯醫目前收治之最巨大口腔癌腫瘤案例。兩個人現已可出門與朋友話家常，朱先生友人還將治療前後照片放置於電腦網路，吸引友人好奇來訪，關心其腫瘤變小過程。

▲▼高雄市立聯合醫院。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

▲56歲朱先生的顏面腫瘤達12X8公分大，治療剛滿1個月，已消失9成以上。（圖／高雄市立聯合醫院提供）

沈茂昌指出，動脈化學注射療法可用於頭頸部癌症(口腔癌為大宗)，是一種局部性化學療法，短期內可使腫瘤縮小，最快幾個小時內即可發現癌細胞受傷死亡，因此臨床上病人很快獲得症狀緩解，對患者的顏面外觀及口腔功能幾乎沒有影響；動脈導管的置入手術簡單，在局部麻醉下即可進行，恢復迅速，完全不影響日常生活及休閒活動。

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