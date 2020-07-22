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快訊／論文抄襲疑雲「僅回應2分鐘」…李眉蓁：終於明白韓市長心情！簡短發言後快閃

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▲▼李眉蓁回應論文抄襲。（圖／記者洪靖宜攝）

▲李眉蓁回應論文抄襲。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁今（22日）遭到週刊爆料論文有96%都是抄襲，甚至連正、異體字、標點符號疏漏都一致，引起社會輿論譁然。對此，李眉蓁稍早親上火線說明，表示「感謝一切發生，讓我倍數成長」，更強調總統蔡英文論文疑雲同樣滿天飛，「這次鋪天蓋地，我終於知道韓國瑜韓市長的心情，以及議長許崑源，為何會墜樓輕生！」李眉蓁發言僅短短約2分鐘不到，並未正面回應論文疑點，也未接受記者提問，隨後旋即快閃離開。

李眉蓁表示，自己是依照中山大學正常程序畢業，論文方面尊重學校審查，「這場選戰，希望能夠回歸正面的選戰，而我也會正面迎戰；至於論文部分，蔡總統也是疑雲滿天飛，要檢驗的話應該一視同仁，不分大總統、小市長。如果蔡總統回應，我一定會按照他的標準回應！」

李眉蓁指出，這次論文疑雲鋪天蓋地襲來，「我終於知道韓市長的心情，以及許崑源為何會跳下去！」語畢後李眉蓁旋即放下麥克風起身離場；陪同召開記者會的競辦發言人呂磬煒也緩頰，李還有行程要趕，因此必須先行離場。但現場媒體仍紛紛抱怨，「這回應也太短了吧！」

呂謦煒表示，基本上論文內容的部分，中山大學會進行審查，包含通過時已經審查過，當然如果後續有進一步審查機制也會尊重，「論文這部分，當事者最為清楚，但因為選戰激進、抹黑，且蔡總統的論文要到英國倫敦才能查閱到正本，雖然可以下載，但是否就是正本也啟人疑竇。」

呂謦煒強調，外界檢視的標準要一致，不要對上蔡總統跟陳其邁就大小眼，希望能夠正向選舉，而非在論文上做糾結。

▼李眉蓁簡短發言約2分鐘後旋即以「還有行程為由」快閃。（圖／記者洪靖宜攝）

▲▼李眉蓁回應論文抄襲。（圖／記者洪靖宜攝）

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