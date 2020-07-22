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老婆難產拿掉子宮…已婚台商找小四「連生2子」帶回家喊：叫大媽！正宮心碎

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲高雄人夫在外偷吃，還將2名私生子帶回家喊老婆「大媽」，人妻隱忍多年提告求償。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人夫在外偷吃小三、小四，還將小四所生的2名兒子帶回家，叫他們喊妻子「大媽」，人妻隱忍數十年後決定提告向老公及小四求償，沒想到人夫竟辯稱，妻子膝下沒有兒子，他有傳宗接代的壓力才在妻子同意下在外生子，但法官不採信他的說詞，判他跟小四應連帶賠償人妻50萬元。

人妻主張，與老公在1963年結婚，隔年生下長女，第二胎時不幸難產，在不得已的情況下只好拿掉子宮。沒想到老公竟然以她無法生育，膝下沒有兒子當作藉口，在外與多名女子有染，1975年跟一名小三生下一個兒子，同時又與翁姓小四連生2個兒子，並在1983、1984年間陸續認領2子。

她心碎表示，老公與翁女出雙入對毫不避諱，2人在大陸一起經營公司，翁女家的生活費也由丈夫支出，丈夫逢年過節還邀約翁女與2名兒子一起吃飯。她強調，自己從來沒有同意或原諒丈夫偷吃的行徑，只是因為丈夫個性強勢又大男人主義，要求她必須配合出遊，與翁女等人合照或互動，她擔憂影響到女兒，只能默默隱忍，直到多年之後才提告向丈夫及翁女請求連帶賠償200萬元。

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲人妻表示，老公個性強勢又大男人主義，她怕影響到女兒只好默默隱忍。（示意圖／視覺中國CFP）

針對妻子的指控，人夫則稱，自己身為家族的長孫，50年前「傳宗接代」的觀念還是十分濃厚，是在不得已的情況下跟翁女交往，且有跟妻子坦承，多年來顧及妻子的感受，很少跟翁女相處，也沒有在翁女的住處留宿過，強調生下2名兒子有經過妻子的同意。

人夫表示，多年來翁女都稱呼妻子為「大姊」，與翁女所生的2個兒子也經常到住處探望他與妻子，稱呼妻子為「大媽」，妻子也把兩個孩子視為兒子，經常一起吃飯過節、出遊，其中一名兒子結婚時，妻子還跟他一起擔任主婚人，一起接受兒子、媳婦敬茶，並上台高歌，甚至與兒子、媳婦一同出遊，也會逗弄孫兒，彼此和樂融融，且不能因為妻子拍照時較無笑容就認定她處於不願意或拒絕的狀態。

翁女則表示，與人夫已數十年沒有任何超過友誼的關係，2人也沒有居住在一起，不能僅因為2人育有小孩就推斷雙方仍維持婚外情關係。但高雄地方法院勘驗各項事證後，不採信人夫、翁女的說詞，判他與翁女應連帶賠償妻子50萬元。

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