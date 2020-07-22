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岡山站寄件被「23年員工」拉下鐵門！他怒：吃什麼炸藥？　台鐵道歉了

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岡山站寄件竟被「23年員工」拉下鐵門！他怒：吃什麼炸藥？　台鐵道歉了。（圖／東森新聞）

▲錢先生怒拍鐵捲門被拉下的畫面。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名錢先生控訴，到岡山火車站寄東西，沒想到遇到台鐵一名洪姓員工態度差，他申訴回來更傻眼了，「我也不知道他吃了什麼炸藥？」被指控的洪男其實是在岡山站服務超過23年的資深員工，他透過鏡頭道歉，坦承情緒管理不當。

事發於18日下午1時40分許，錢先生帶記者重回現場，這一口氣還沒消，他還原事發經過表示，當時一如往常到岡山火車站行李房，要寄「站到站」給人，沒想到先被洪姓員工很大聲甩鐵門，氣得申訴再回來；沒想到，對方拿給他寄貨單叫他出去等，下一秒竟拉下鐵捲門。他受訪直呼，「你看我怎麼辦，我寄貨的人，我要受你的氣。」

請繼續往下閱讀...

▼錢先生回到現場依舊怒氣未消。（圖／東森新聞）

岡山站寄件竟被「23年員工」拉下鐵門！他怒：吃什麼炸藥？　台鐵道歉了。（圖／東森新聞）

錢先生情急之下拍照存證，因趕時間，當下火速改到20分鐘路程外的楠梓火車站寄件。他表示，楠梓站台鐵人員很好，除收件還幫忙打電話了解情形，「反正也不知道是什麼事，我也不知道他吃了什麼炸藥，無緣無故受這個氣，沒有人受得了。」

面對錢先生的指控，台鐵表示會加強員工教育並致歉。岡山火車站副站長洪振富受訪說，行李房員工服務行為不當，造成託運的錢先生不便與不適，代表岡山站向錢先生道歉。至於在岡山站服務超過23年的洪男，坦承當天情緒控管不當會改善，「很抱歉、很抱歉，造成他的困擾。」

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