桃園出現今年首例本土性登革熱患者　鄭文燦：23日起全市大消毒

▲針對桃園市出現今年首例本土性登革熱病例，市長鄭文燦21日表示，環保局將自23日起進行全市大消毒與防治病媒蚊孳生作業。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市衛生局發布今年首例登革熱病例，衛生局21日進行病媒蚊調查，目前尚未發現高風險環境，市長鄭文燦表示，針對這起本土性登革熱病例，雖屬個案但因感性源不明，市府決定針對登革熱消毒與病媒蚊防治作業從23日起全面展開，請全市各里環保志工配合協助，容易孳生病媒蚊地方都要進行環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」步驟，將容易產生登革熱地方降至最低。

請繼續往下閱讀...

▲針對桃園市出現今年首例本土性登革熱病例，市府環保局將進行全市消毒與防治病媒蚊孳生作業。（圖／記者沈繼昌攝）

市府衛生局指出，感染登革熱病例為住在桃園區一名30多歲男性，近期並無國外旅遊史，在本月15日出現發燒症狀，19日再次發燒並伴隨皮膚紅疹前往某診所就醫，同日轉診區域醫院急診發現白球與血小板數值低，再轉往醫學中心急診室診治，經採集檢體送驗後由衛福部疾管署研判確診為登革熱陽性患者，是今年首例本土登革熱病例，也是桃園市第一例。

▲針對桃園市出現今年首例本土性登革熱病例，市長鄭文燦宣導「巡、倒、清、刷」步驟，杜絕病媒蚊孳生。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦認為，這起本土性登革熱病例雖屬零星個案，因感染源不明，市府決定自23日起針對登革熱消毒與病媒蚊防治作業從23日起全面展開，請全市各里環保志工配合協助，容易孳生病媒蚊地方都要進行環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」步驟，將容易產生登革熱地方降至最低。

▲針對桃園市出現今年首例本土性登革熱病例，市長鄭文燦與環保志工一起宣導杜絕病媒蚊孳生常識。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，今年夏天特別熱，呼籲市民住家附近若發現廢輪胎、容器避免積水要儘速回收丟棄，環保局清潔大隊會在易孳生病媒蚊地區噴灑賽滅寧藥劑消毒，另外，蚊子多在傍晚開始活動，建議市民若從事戶外活動要穿長袖長褲，記得噴防蚊液以確保活動安全。

市府衛生局長王文彥建議，登革熱不會人傳人，主要傳染途徑為蚊子叮咬，因為蚊子幼蟲孑孓在水中才能存活，清除戶外積水容器是最重要的防治方式，希望大家在環保志工帶領下多加配合清理周遭環境；衛生局則籲請市民朋友若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷治療，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢熱線：1999或防疫專線：0800-033-355洽詢。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園捕蜂員遭「黃腰虎頭蜂」螫咬休克 搶救恢復心跳送加護觀察

►照顧亡友獨居老母被搜出冰毒 他辯「朋友寄放」...驗尿結果打臉

►桃園男身體不適求助超市 店員太忙沒理挨告見死不救...不起訴原因曝光