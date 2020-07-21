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照顧亡友獨居老母被搜出冰毒　他辯「朋友寄放」...驗尿結果打臉

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▲桃園警分局同安派出所20日在轄區民宅查出徐姓男子躲在房間內吸毒，桌上查出6.6公克俗稱「冰毒」等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局同安派出所20日在轄區民宅查出徐姓男子躲在房間內吸毒，桌上查出6.6公克俗稱「冰毒」安非他命毒品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局桃園警分局同安派出所根據線報，轄區某民宅出入份子複雜，20日晚間派員突檢，發現屋主是高齡90歲游姓婦人，屋內房間赫見徐姓男子在房間桌上擺有不少俗稱「冰毒」的安非他命、吸食器等證物，徐男辯稱是來照顧亡友獨居老母才住進來，否認吸毒等犯行，辯稱是朋友寄放的，檢警驗尿含有冰毒成分，全案依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局同安派出所最近接獲情資，轄區北興街某民宅深夜經常出入不明份子，巡佐翁松圳與員警20日晚間趕往突檢，發現28歲徐姓男子躲在屋內，屋主則是高齡90歲的游姓老婦人，員警在房間桌上起出7小包，重量為6.6公克的白色透明結晶物，經驗出是俗稱「冰毒」的安非他命，另有吸食器等證物。

▲桃園警分局同安派出所20日在轄區民宅查出徐姓男子躲在房間內吸毒，桌上有6小包「冰毒」與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局同安派出所20日在轄區民宅查出徐姓男子躲在房間內吸毒，桌上有7小包「冰毒」與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

屋主游姓老婦人向警方說，是已過世兒子的朋友說要來幫忙照顧她，所以讓他住在家裡，她同意徐男入住；徐男則辯稱有幾位朋友輪流來照顧老人家，毒品是別人放的他完全不清楚，員警帶回偵訊與驗尿後，證實徐男尿液中含有毒品成分，徐男才坦承安毒是他所持有，只有自己吸食沒有販賣情事，全案警方依毒品罪嫌將徐男移送桃檢偵辦，並追查冰毒來源。

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