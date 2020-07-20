後蔡英文時代接班人是鄭文燦？唐湘龍：民進黨在押寶

▲陳鳳馨（左）、唐湘龍（右）。（圖／翻攝自YouTube／觀點）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌火速換掉台南、高雄警局長，被外界認為是政治考量。對此，媒體人唐湘龍認為，蘇貞昌在押寶桃園市長鄭文燦，後蔡英文時代，民進黨都押寶鄭文燦，如果他搞政治，也會押寶鄭文燦，且從鄭文燦母親喪禮規格，就可看出鄭文燦在民進黨的地位。

▲高雄市警局長李永癸（右）、台南市警局長周幼偉（左）兩名三線三星局長遭拔官。（圖／記者林悅翻攝、翻攝高雄市議會）

前台南警局長周幼偉、前高雄警局長李永癸因治安問題下台，由警政委員詹永茂接任台南市警察局長，而警政署副署長劉柏良擔任高雄市警局長。

陳鳳馨在網路節目《正經龍鳳配》表示，蘇貞昌司馬昭之心路人皆知，把跟賴清德關係良好的警察局長換掉，去換一個跟鄭文燦關係良好的警察局長，2024年總統大選還那麼遠，就把賴清德打壓，民進黨內部已開始鬥爭，台南是賴清德的老本營，連賴清德的老本營都不放過，到底是要把賴清德折磨到什麼程度？

▲新任高雄警局長劉柏良（左）、新任台南警局長詹永茂（右）。（圖／翻攝警政署官網、基隆市警局官網）

唐湘龍指出，2024年之後的政局，大家在排升官圖的時候把賴清德拿掉，賴系人馬是有感覺的，但蘇貞昌這次做得非常赤裸，大家解讀會是，高雄、台南警察局長已不再是重點，要凸顯的是什麼？

陳鳳馨回答，一個是要討好三立董事長林崑海，換上一個跟林崑海關係良好的劉柏良；另一個要換上新潮流派系但是跟鄭文燦關係良好的李永癸，很政治考量，警察局長這樣的職務被作為政治工具，「我覺得好可怕喔！」

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）

唐湘龍認為，整個民進黨系統解讀都不是做治安方向的解讀，都做政治方向的解讀，且認為蘇貞昌在押寶鄭文燦，蘇貞昌可能在蘇貞昌之間，或許希望在接班時有兩個太陽，「可是壓鄭文燦是對的，我認為在這事件當中，告訴大家整個民進黨對後蔡英文時代已經開始準備了，都押寶鄭文燦，如果是我，除非我不搞政治，如果我搞政治，我也壓鄭文燦啊！」

唐湘龍還說，鄭文燦母親喪禮1個月過程中，2萬人簽名弔唁，喪禮的時候，近乎黑道大哥喪禮規格，台灣會做很誇張婚禮的一定是土豪，會做很誇張喪禮一定是黑道，只要黑道辦喪禮才會有很多的禮車，除了蔣介石、蔣經國過世之後，他已沒看過那種場面，鄭文燦母親喪禮那種場面一出來，大家就知道不是只有地方人士表態，而是許許多多民進黨系統。

▼鄭文燦母親告別式。（圖／記者沈繼昌攝）