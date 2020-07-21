桃園賓士撞路邊轎車肇逃！目擊者「他在幹嘛？我看傻眼」　隔天見更扯景象

▲賓士車頭右側嚴重凹陷。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名林先生開車行經至善街，目睹一輛賓士自撞停在路邊的車輛，又波及另一輛大貨車，但因沒見警方到場，懷疑駕駛可能肇事逃逸，就怕無辜被撞的車輛求償無門，熱心PO網提醒。警方事後也循線通知賓士車主到案，他供稱一時恍神才會闖禍。

根據監視器畫面，一輛黑色賓士車往右偏，直接撞上停在路邊車格的小型廂型車，發出巨大撞擊聲響，再往前推撞到大貨車，廂型車慘遭前後夾擊。而賓士駕駛僅下車察看自家車頭情況，隨後就上車。林先生透過後照鏡目睹車禍驚呼，「他在幹嘛啊？我看傻眼耶！」

事發於19日上午7時多，地點位於桃園區至善街，林先生直擊這起車禍，就怕有人受傷又繞回去，他發現賓士已撞到車頭右側嚴重凹陷，駕駛在旁打電話聯繫，心想應沒有大礙就離開。

▲▼監視器拍下賓士撞車過程。（圖／東森新聞）

沒想到林先生隔天一早經過，只見小型廂型車還停在原地，無辜遭撞車頭車尾受損，懷疑賓士駕駛肇事逃逸，根本沒報警處理。他受訪時表示，想說當下賓士駕駛有在原地沒落跑，應會請警察來處理，但事後沒看到警察，隔天見挨撞的車還在，心想會不會沒處理，就發文知會一下車主。

林先生就怕受害者求償無門，拍照熱心PO網，還說被撞的小廂型車上沒有任何紙條。受害車主後來發現車輛毀損，搞不清楚狀況才去報案。

桃園交通分隊中隊長羅靖淵表示，賓士車車主自行請拖吊車拖走車輛，並沒有依規定報警處理，事後警方追查，也調閱監視器，查出車主並通知到案。車主供稱，一時恍神才會撞上路邊轎車，但闖禍後卻裝沒事已涉嫌肇逃，全案進一步偵辦中。

▲▼廂型車慘遭前後夾擊，車身多處受損。（圖／東森新聞）