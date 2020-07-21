　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園賓士撞路邊轎車肇逃！目擊者「他在幹嘛？我看傻眼」　隔天見更扯景象

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

桃園賓士撞路邊轎車竟肇逃離開　目擊者：他在幹嘛？我看傻眼。（圖／東森新聞）

▲賓士車頭右側嚴重凹陷。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名林先生開車行經至善街，目睹一輛賓士自撞停在路邊的車輛，又波及另一輛大貨車，但因沒見警方到場，懷疑駕駛可能肇事逃逸，就怕無辜被撞的車輛求償無門，熱心PO網提醒。警方事後也循線通知賓士車主到案，他供稱一時恍神才會闖禍。

根據監視器畫面，一輛黑色賓士車往右偏，直接撞上停在路邊車格的小型廂型車，發出巨大撞擊聲響，再往前推撞到大貨車，廂型車慘遭前後夾擊。而賓士駕駛僅下車察看自家車頭情況，隨後就上車。林先生透過後照鏡目睹車禍驚呼，「他在幹嘛啊？我看傻眼耶！」

事發於19日上午7時多，地點位於桃園區至善街，林先生直擊這起車禍，就怕有人受傷又繞回去，他發現賓士已撞到車頭右側嚴重凹陷，駕駛在旁打電話聯繫，心想應沒有大礙就離開。

桃園賓士撞路邊轎車竟肇逃離開　目擊者：他在幹嘛？我看傻眼。（圖／東森新聞）

▲▼監視器拍下賓士撞車過程。（圖／東森新聞）

桃園賓士撞路邊轎車竟肇逃離開　目擊者：他在幹嘛？我看傻眼。（圖／東森新聞）

沒想到林先生隔天一早經過，只見小型廂型車還停在原地，無辜遭撞車頭車尾受損，懷疑賓士駕駛肇事逃逸，根本沒報警處理。他受訪時表示，想說當下賓士駕駛有在原地沒落跑，應會請警察來處理，但事後沒看到警察，隔天見挨撞的車還在，心想會不會沒處理，就發文知會一下車主。

林先生就怕受害者求償無門，拍照熱心PO網，還說被撞的小廂型車上沒有任何紙條。受害車主後來發現車輛毀損，搞不清楚狀況才去報案。

桃園交通分隊中隊長羅靖淵表示，賓士車車主自行請拖吊車拖走車輛，並沒有依規定報警處理，事後警方追查，也調閱監視器，查出車主並通知到案。車主供稱，一時恍神才會撞上路邊轎車，但闖禍後卻裝沒事已涉嫌肇逃，全案進一步偵辦中。

桃園賓士撞路邊轎車竟肇逃離開　目擊者：他在幹嘛？我看傻眼。（圖／東森新聞）

▲▼廂型車慘遭前後夾擊，車身多處受損。（圖／東森新聞）

桃園賓士撞路邊轎車竟肇逃離開　目擊者：他在幹嘛？我看傻眼。（圖／東森新聞）

ET快訊
掏500元三倍券「有找零嗎？」　老闆一波神操作客人吃癟呆了
快訊／胡睿兒現身報到入監！　林采緹嘆：好好照顧自己
老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻　釣出大票苦主
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

元祖少奶奶生氣也沒用　丈夫被控偷吃富家千金「通姦除罪」不起訴

快訊／胡睿兒今報到入監！剃光頭髮滿臉鬍渣現身…前妻林采緹嘆：好好照顧自己

桃園賓士撞路邊轎車肇逃！目擊者「他在幹嘛？我看傻眼」　隔天見更扯景象

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月　23日青年路還有一場

叔叔水管狂噴滿臉水掰「淨化空氣」　姪子濕身一次拿3萬

桃園女囚「求救被當說謊」醒來慘變癱瘓　身世悲！3歲就被生母賣掉抵債

小學畢業暑假遭推入火坑…3男性侵少女12次　狠母樂收錢下場曝

總統府驚傳鬧鬼！電梯忽上忽下「日本兵半夜踢正步」　背後原因曝光

新北名師爆性騷！摸腿湊臉「對妳有性衝動」　一句話激怒她讓LINE曝光

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

元祖少奶奶生氣也沒用　丈夫被控偷吃富家千金「通姦除罪」不起訴

快訊／胡睿兒今報到入監！剃光頭髮滿臉鬍渣現身…前妻林采緹嘆：好好照顧自己

桃園賓士撞路邊轎車肇逃！目擊者「他在幹嘛？我看傻眼」　隔天見更扯景象

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月　23日青年路還有一場

叔叔水管狂噴滿臉水掰「淨化空氣」　姪子濕身一次拿3萬

桃園女囚「求救被當說謊」醒來慘變癱瘓　身世悲！3歲就被生母賣掉抵債

小學畢業暑假遭推入火坑…3男性侵少女12次　狠母樂收錢下場曝

總統府驚傳鬧鬼！電梯忽上忽下「日本兵半夜踢正步」　背後原因曝光

新北名師爆性騷！摸腿湊臉「對妳有性衝動」　一句話激怒她讓LINE曝光

消失7年復出演戲爆「14年豪門婚姻亮紅燈」！　郁方親上火線回6個字

公鹿5天第2人宣布確診！重要替補康諾頓中鏢　主帥預估能趕上復賽首戰

TOYOTA「高級版RAV4」單月接單4.5萬張！原預計只賣3100台

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備就靠這張

玻璃屋內吃沙拉、喝拿鐵！台中老宅早午餐　捲稻草造景超好拍

中職／劉貴元選秀獲兄弟青睞　徐總培育美濃首批球員進職棒

桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

緯創開盤即走高！盤中股價一度上漲2元　最高點來到34.95元

中職／林政華獲桃猿指名：喜歡球隊　盼看齊陳晨威快腿

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

快訊／南鐵強拆2戶爆衝突！達成協議　黃家2個月內自行拆除

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

男大生潑化骨水殺人…自曝舍友性侵

桃園女跳水救子「面朝下溺斃」！9歲兒重回現場沉默

工程行老闆活活打死員工！監視器全消失…他渾身血被扛出

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」　校長回應了

基進黨罵韓「無恥」遭告　檢判「合理監督」不起訴

更多熱門

相關新聞

油門當煞車踩！無照賓士男認了有吃藥

油門當煞車踩！無照賓士男認了有吃藥

新北市新店區20日發生連環車禍，一輛白色賓士因不明原因暴衝，撞倒路邊整排機車，還撞上正在牽車的民眾。事後，無照駕車的38歲張姓肇事駕駛表示，由於在家吃了藥，精神不濟，不小心把煞車當成油門，才會踩下去。

戰搜直升機墜毀！簡妻淚：以你為榮…2飛官遺體今相驗

戰搜直升機墜毀！簡妻淚：以你為榮…2飛官遺體今相驗

他度假5天回國　賓士慘被拆了偷光

他度假5天回國　賓士慘被拆了偷光

即／無照男兩度衝撞路邊26部汽機車　騎士被撞斷腳送醫

即／無照男兩度衝撞路邊26部汽機車　騎士被撞斷腳送醫

福斯汽車集團成全球負債第1名

福斯汽車集團成全球負債第1名

關鍵字：

賓士桃園

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面