桃園捕蜂員遭「黃腰虎頭蜂」螫咬休克　搶救恢復心跳送加護觀察

▲桃園市農業局一名羅姓捕蜂員21日在八德區執行摘除虎頭蜂窩時，遭黃腰虎頭蜂螫咬後昏倒， 送醫途中一度休克，經急救後恢復呼吸心跳，目前在加護病房觀察中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市農業局一名羅姓捕蜂隊員，21日在八德區廣福路執行摘除虎頭蜂窩勤務時，不慎遭黃腰虎頭蜂攻擊螫咬後昏倒，消防人員趕抵時一度沒有呼吸心跳呈現休克狀態，所幸經緊急救護後逐漸恢復心跳呼吸，但仍未清醒，目前仍在醫院加護病房留院觀察救治中。

據桃市農業局指出，農業局捕蜂第一大隊21日上午11時許接獲通報，八德區廣福路工廠二樓窗戶外有個約為20公分大小直徑的頭蜂窩，第一大隊派出羅姓與詹姓隊員到場處理，經評估後決定進行噴殺蟲劑處理後摘除，羅姓隊員在處理過程中，不慎遭黃腰虎頭蜂攻擊螫傷手臂與身體等處，羅突然倒地昏迷且意識不清，詹姓隊員與工廠人員立即向消防局求助。



桃園市消防局第一大隊茄冬分隊趕抵時，羅員已無呼吸心跳呈現休克狀態，救護人員立即救助，羅員經救護後逐漸恢復心跳脈搏，但仍未清醒，目前已在醫院加護病房觀察治療中，每位隊員都有辦理保險事宜，農業局將協助申請理賠與後續醫療費用，也期盼羅姓隊員能早日恢復健康。

▲桃園市農業局一名羅姓捕蜂員21日在八德區執行摘除虎頭蜂窩時，遭黃腰虎頭蜂螫咬後昏倒，黃腰虎頭蜂螫人率是所有虎頭蜂中最高的。（圖／翻攝自臺灣生命大百科）

據台灣生命大百科指出，黃腰虎頭蜂別名為「黃腰仔」、「三節仔(台語)」或「台灣虎頭蜂」、「黃尾虎頭蜂」，后蜂體長約28 mm，雄蜂22 mm，工蜂22 mm。黃腰虎頭蜂頭部、觸角、胸部與六足紅褐色，中胸背板黑色，中間常有不明顯紅褐色「M」字斑，腹部第1、2節呈鮮黃色，其餘各節黑色，極易辨認。這種虎頭蜂是台灣市區或郊區常見的虎頭蜂之一，也是養蜂場最普遍捕蜂害蟲，每年3至4月間開始築巢，蜂巢多半在低矮樹枝上、地表草叢、屋簷下或窗臺外，少數蜂巢在較高的樹上或低矮樹叢中，除冬季外，成蟲出現在平地、低海拔山區，常在住家附近屋檐或樹叢間築巢，蜂群個性較溫和，若人不騷擾蜂巢，很少有主動攻擊性，但常和人類生活環境關係靠近，螫人率是所有虎頭蜂中最高的。

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