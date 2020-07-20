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黃偉哲、鄭文燦2度台南合體　搶搭三倍券熱潮開啟國旅城市互惠模式

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▲桃園市長鄭文燦率議員團、里長團來府城踩線旅遊，黃偉哲與鄭文燦2度台南合體，開啟國旅城市互惠模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲桃園市長鄭文燦率議員團、里長團來府城踩線旅遊，黃偉哲與鄭文燦2度台南合體，開啟國旅城市互惠模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市與桃園市合作推出「台南桃園雙方里民合作送客計畫」，市長黃偉哲邀請多年好戰友、桃園市長鄭文燦率議員團、里長團來府城踩線旅遊，黃、鄭20日再度合體接待第2團，共同宣布「送客計畫」合作成功，黃偉哲更祭出三重市長大禮，喜迎桃園鄉親遊台南，並透露近期將有第3波合體計畫。

台南市長黃偉哲表示，有朋自遠方來不亦樂乎，桃園及台南是兄弟市，他與鄭有30幾年的交情，鄭文燦市政做得這麼好，為了整體國家發展，這次桃園市有副市長、局處長官、里長及多位議員們一起前來台南，希望在市政交流方面，可以向桃園學習，未來也會前往桃園向各位討教，大家知道台南是古都，2024年將成為建城400年，竭誠歡迎各位來台南走走，可以使用三倍券購物抽大獎。

台南市政府觀旅局表示，台南市府團隊6月以觀光資源共享、觀光活動互推、里民活動互訪等三大合作面向拜會桃園市政府洽談城市合作以振興國旅，成功談定雙城合作送客計畫，桃園率於7月13日由市長鄭文燦領第1團里民活動團來到台南，市長黃偉哲親自到晚宴現場歡迎，並宣布台南桃園互訪人數突破4300人次。20日第2團桃園里民團隊250人，體驗台南三天兩夜的經典行程，晚宴黃偉哲到場親自歡迎，與多年好戰友鄭文燦再度合體，為了回敬鄭文燦帶來台南鄉親到桃園旅遊「住一晚送隔日一日遊」的大禮，台南也祭出三重市長大禮喜迎桃園鄉親遊台南，屆時將有第3波合體計畫。

▲桃園市長鄭文燦率議員團、里長團來府城踩線旅遊，黃偉哲與鄭文燦2度台南合體，開啟國旅城市互惠模式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局表示，本次趁三倍券旅遊消費熱潮與合作推出「台南桃園雙方里民合作送客計畫」一起拚觀光，希望雙城的鄉親朋友們能彼此到桃園台南互訪，台南已經準備好三重大禮。第一重:即日起桃園鄉親9月15日前至台南住宿，就免費送一張整合食、宿、遊、購、行逾百家優惠的好康券，總使用價值超過2000元。第二重：8月底前住宿台南合法旅宿，登錄發票還可以參加抽獎6-8月住台南抽百萬大獎活動。第三重：至台南使用振興券消費，還可抽五子登科千萬「豪」禮，最大獎是全新公寓一戶，希望大家到台南感受獨特的魅力，這個暑假來台南絕對物超所值。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，透過台南與桃園的雙城互惠送客合作，使雙方在資源共用與互補下發揮最大的效益，日後也會洽談更多縣市合作活動，在國門尚未解禁之時，歡迎桃園及其他縣市鄉親趁暑假到台南各地走走，台南暑假有2020一見雙雕藝術季(7/11-/8/30)、安平虎鯨Orca Go！（7月15日至10月18日）、七股海鮮節（8月1日~9月5日）、還有卡司超強大的台南夏日音樂節-將軍吼及台南市水域遊憩活動等各項活動，歡迎大家今夏來台南。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

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