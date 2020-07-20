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怕造成更多傷亡…2飛官「180度左轉」墜機殉職！簡妻淚：以你為榮　遺體今相驗

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記者楊熾興／桃園報導

陸軍航特部所屬601旅一架OH-58D戰搜直升機，16日結束戰備操演任務返場時墜機！造成機上正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職。直升機墜毀前，簡曾回報「旋翼轉速」過低，但因擔憂造成底下民宅傷亡才選擇180度轉彎折返基地，卻因此喪命。軍方表示將追晉2人為中校、少校，稍早2名飛官的遺體在桃園市殯議館進行相驗。

▲▼新竹戰搜直升機「重落地」，2飛官殉職。圖為殉職少校簡任專。（圖／軍方提供）

▲一架OH-58D戰搜直升機日前結束任務準備返回龍潭基地時墜毀，機內2名飛官殉職，圖為少校簡任專。（圖／軍方提供）

回顧事發經過，2名飛官16日任務結束完成加油整補後，下午15時25分從新竹空軍基地起飛，準備返回龍潭基地，孰料，起飛約2分鐘後，簡便回報「旋翼轉速過低」，按照正常緊急程序，直升機應立刻迫降，但因當時直升機已到機場外，若緊急迫降可能造成下方民宅民眾傷亡，因此2名飛官決定「左轉180度」返回機場迫降，由於旋翼轉速過慢，飛機當場墜落起火燃燒，機內2員則因全身嚴重燒燙傷不幸身亡。

事件發生後，軍方表示將以最快速度啟動辦理追晉、褒揚令、喪葬補助、撫卹等事宜，將追晉簡任專少校為中校、高嘉隆上尉為少校。簡妻則在臉書上PO文向摯愛告白，「顧全大局～這就是你會做的事！我以你為榮～愛你」令人鼻酸，20日下午存放於國軍桃園總醫院的2位殉職飛官遺體，則移至桃園市立殯儀館，由新竹地檢署檢察官會同法醫進行相驗。

▲▼ 2殉職飛官20日桃園市立殯儀館相驗 。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼ 2殉職飛官的遺體20日於桃園市立殯儀館進行相驗 。（圖／記者楊熾興攝，下同）

▲▼ 2殉職飛官20日桃園市立殯儀館相驗 。（圖／記者楊熾興攝）

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