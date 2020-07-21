桃園男身體不適求助超市　店員太忙沒理挨告見死不救...檢不起訴

▲桃園市陳姓男子去年7月因身體不適倒臥某超市旁巷弄送醫不治，陳男哥哥質疑弟弟曾向超市求助但吳姓女店員忙於結帳未注意。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年7月間疑因身體不適曾向桃園市八德區某超市求助，但當時因吳姓女店員忙於結帳未給予協助，陳男後來倒臥超市旁巷弄裡，被里長發現送醫急救後不治，陳男哥哥指控吳女未及時協助送醫致死而提告；桃檢認為，吳女認為當時忙於結帳，否認有任何過失，陳男說完未久即離開，難以過失致死罪責相繩，偵結予以吳女不起訴處分。

檢警調查，陳姓男子於去年7月11日上午8時許被當地里長發現倒臥在八德區建國路某超市旁巷弄裡，趕緊請救護車送醫急救，但4天後仍宣告不治，死者哥哥在監視器畫面顯示，陳男生前曾進入超市，以身體不適為由向吳姓女店員求助，但吳女卻忙著結帳沒理他，陳男哥哥認為，倘若當時吳女及時伸出援手請救護車前來，弟弟可及時送醫，就不會發生死亡憾事，因而提告吳女過失致死。

吳女在偵訊時否認過失致死犯行，吳女辯稱，陳男當天確實有走進超市，聲稱自己身體不舒服，請她幫忙聯絡醫護人員，但陳男只提出一次請求，且看起來似乎有喝酒，因當時還有其他客人要結帳，所以沒有看著陳男，陳男見吳女未理會他逕自離去。

檢方認為，吳女在陳男求援時雖未幫忙叫救護車，陳男因自身疾病而致死亡，吳女與陳男素昧平生，陳男在法律上或契約上沒有依據有救助之義務，同時吳女也非對陳男負有扶助、養育或保護義務之人，自難以刑法過失致死罪責相繩，復查吳女無其他證據則以涉及過失致死，偵結予以吳女不起訴處分。

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