楊敏盛發表《臉書的歲月》新書　鄭文燦稱許「展現醫師的社會責任」

▲楊敏盛於敏盛醫院歡慶45周年院慶，發表《臉書的歲月》新書。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

前國民黨桃園市黨部主委、敏盛醫療體系總裁楊敏盛，於2019年10月卸任主委後，利用臉書針砭時事、或是寫景抒情、抒發個人情志，並將臉書上300多篇文章彙整《臉書的歲月》新書，20日於敏盛醫療體系45周年慶發表，市長鄭文燦出席發表會肯定《臉書的歲月》，是楊敏盛以另一種方式展現醫師的社會責任。

鄭文燦於出席「敏盛綜合醫院45周年慶活動」表示，敏盛醫院最初是在桃園的舊市區成立，當時只要發生重大車禍，傷者第一時間都會送到敏盛醫院救治，代表敏盛醫院一直以來都扮演市民健康的守護者；敏盛醫院也全力配合市府推動各項公共衛生政策，同時在醫療服務品質上亦不斷追求卓越，多次獲得醫院評鑑優等、教學醫院評鑑合格，以及國家品質標章等肯定。

而敏盛醫療體系旗下的盛弘醫藥公司及敏成公司，都是防疫國家隊的重要成員，尤其敏成公司作為國內熔噴不織布龍頭大廠，以支援國內口罩生產為第一要務，婉拒了國外企業包廠包線的要求，疫情期間國內口罩廠濾材原料，近4成是由敏成公司所供應，獲得蔡英文總統公開表揚，他身為桃園市的大家長，對於桃園在地企業參與防疫國家隊的優異表現也感到與有榮焉。

據了解，現年80歲的楊敏盛熱衷學習，平時喜歡於臉書針砭時事、或是寫景抒情、抒發個人情志，使其臉書相當有可看性。包括衛生局長王文彥、桃園區長陳玉明、敏盛綜合醫院院長劉宜廉等均一同出席敏盛醫療體系45周年慶活動。

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