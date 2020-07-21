台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

▲台南市立安南醫院放射科更衣室衣物籃發生火警，現場撒水設備已動作，第一時間利用滅火器將部分餘火打熄，初期滅火成功。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局119勤務中心，21日凌晨0時40分接獲安南區安南醫院中控室報案，位於放射科更衣室衣物籃火警，現場撒水設備已動作，並利用滅火器將部分餘火打熄，同時啟動自衛消防編組，初期滅火成功。

消防局指出，火災發生時，放射科人員有聞到異味立即內部通報（中控室），同時火警受信總機顯示火警動作，並由中控室進行院內廣播自衛消防編組啟動，並通報119。保全至現場察看，發現更衣室起火，此時撒水設備已動作，並利用滅火器將部分餘火打熄。起火原因及財物損失由消防局調查中。

消防局指出，由於院內人員緊急運用廣播設備進行院內廣播及通報119、現場自動撒水設備動作及滅火器的運用，火勢得已於第一時間完全撲滅。由此可見，場所確實落實自衛消防編組應變能力作為，於火災的當下，迅速確認火災現場通報119及內部員工，啟動自衛消防編組演練，各班別可以在危急時做出事宜的應變行為。

市長黃偉哲指出，妥善設置並維護消防安全設備，落實自衛消防編組訓練，可把初期火勢控制在一定的範圍不至擴大延燒，減少人員損傷，安南醫院火警應變反應值得肯定。

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