台南男「活活掐死女友」！私娼寮內「伴屍9hrs」打電話自首：我殺了她

▲▼台南54歲陳姓男子掐死45歲鐘姓女友，被依殺人罪判刑9年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者戴若涵／台南報導

台南市東豐路一處私娼寮2019年2月間發生一起命案！一名54歲的陳姓男子因與45歲鐘姓女友有金錢糾紛，2人凌晨發生爭執，他聽見女友嗆聲要對其胞姊、胞姊家人不利，一怒之下竟活活掐死對方，在房間內伴屍9小時後，打電話報警自首，過程中他持房間內的刀子自殘，試圖輕生未果。法院審理後，依殺人罪判陳男有期徒刑9年。可上訴。

判決指出，陳男與鐘女是同居男女朋友關係，2018年2月9日上午10時許，鐘女曾情緒失控砸毀陳男永康住處的大門、窗戶玻璃，陳男姊姊協助處理善後，但處理的方式讓鐘女非常不滿意，導致鐘女時常與男友發生爭執，加上這對情侶間又有金錢糾紛，因此更加鬧得不可開交。

陳男2019年2月12日凌晨3時12分至5時31分時，與鐘女在住處房間再度為了此事發生口角，鐘女揚言要對陳男姊姊、姊姊家人不利，陳男聞言氣炸，一時激動以雙手猛掐住鐘女頸部，導致鐘女多處頸部肌肉、軟組織多處出血，腦部缺氧窒息身亡。他見狀拿出房間內的小刀試圖輕生未果，伴屍到下午近3時打電話報警自首，「我已經把女友掐死了」。

台南地方法院勘驗鐘女與陳男的對話發現，鐘女時常揚言要對陳男姊姊不利，「我只想整死你們全家」、「一年前你是這樣子對我的，一年後我全部還給你跟你姊姊」、「不可能放過你姊姊」、「我一定要你姊姊跪在地上求我原諒你」等語，認為陳男面對女友情緒化行為，應已承受相當的精神壓力，案發時是受到鐘女言語、行為刺激，一時激動萌生殺意，依殺人罪判陳男有期徒刑9年，案經上訴，台南高分院駁回訴訟，全案仍可上訴。

據了解，鐘女住處為一間私娼寮，她也是該間私娼寮老闆娘，該私娼寮在市區算小有名氣，已營業有30年歷史，在20多年前曾因率先引進對岸、東南亞女子吸客無數，後來在警方掃蕩及私娼年紀逐漸大，才慢慢沒落。

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