　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南男「活活掐死女友」！私娼寮內「伴屍9hrs」打電話自首：我殺了她

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市東豐路發生一起命案，54歲陳姓男子，將承租該處的45歲鐘姓女友勒斃，市警五分局據報封鎖現場進行調查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲▼台南54歲陳姓男子掐死45歲鐘姓女友，被依殺人罪判刑9年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者戴若涵／台南報導

台南市東豐路一處私娼寮2019年2月間發生一起命案！一名54歲的陳姓男子因與45歲鐘姓女友有金錢糾紛，2人凌晨發生爭執，他聽見女友嗆聲要對其胞姊、胞姊家人不利，一怒之下竟活活掐死對方，在房間內伴屍9小時後，打電話報警自首，過程中他持房間內的刀子自殘，試圖輕生未果。法院審理後，依殺人罪判陳男有期徒刑9年。可上訴。

判決指出，陳男與鐘女是同居男女朋友關係，2018年2月9日上午10時許，鐘女曾情緒失控砸毀陳男永康住處的大門、窗戶玻璃，陳男姊姊協助處理善後，但處理的方式讓鐘女非常不滿意，導致鐘女時常與男友發生爭執，加上這對情侶間又有金錢糾紛，因此更加鬧得不可開交。

陳男2019年2月12日凌晨3時12分至5時31分時，與鐘女在住處房間再度為了此事發生口角，鐘女揚言要對陳男姊姊、姊姊家人不利，陳男聞言氣炸，一時激動以雙手猛掐住鐘女頸部，導致鐘女多處頸部肌肉、軟組織多處出血，腦部缺氧窒息身亡。他見狀拿出房間內的小刀試圖輕生未果，伴屍到下午近3時打電話報警自首，「我已經把女友掐死了」。

▲台南市東豐路發生一起命案，54歲陳姓男子，將承租該處的45歲鐘姓女友勒斃，市警五分局據報封鎖現場進行調查蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地方法院勘驗鐘女與陳男的對話發現，鐘女時常揚言要對陳男姊姊不利，「我只想整死你們全家」、「一年前你是這樣子對我的，一年後我全部還給你跟你姊姊」、「不可能放過你姊姊」、「我一定要你姊姊跪在地上求我原諒你」等語，認為陳男面對女友情緒化行為，應已承受相當的精神壓力，案發時是受到鐘女言語、行為刺激，一時激動萌生殺意，依殺人罪判陳男有期徒刑9年，案經上訴，台南高分院駁回訴訟，全案仍可上訴。

據了解，鐘女住處為一間私娼寮，她也是該間私娼寮老闆娘，該私娼寮在市區算小有名氣，已營業有30年歷史，在20多年前曾因率先引進對岸、東南亞女子吸客無數，後來在警方掃蕩及私娼年紀逐漸大，才慢慢沒落。

發現年輕的小祕密！

【更多新聞】

工程行老闆「活活打死」員工！監視器全消失…他渾身血被扛出　行兇過程曝光

相差20歲！天菜牛郎拒陪睡…55歲大姐氣炸追進電梯「一口猛咬耳朵」他嚇壞逃命

21歲嫩妻下海當酒店妹！新婚沒半年搞消失…老公急瘋「衝旅館找人」瞬間綠炸

ET快訊
親姊臨終下跪..23歲妹被迫嫁大11歲姊夫！女星坎坷身世曝光
快訊／台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價
快訊／藝FUN券中獎名單出爐！身份證尾數「有這7數字」都中獎
師傅慫恿「變頻冷氣買大一級」吹才涼！他曝2暗黑秘密..網戰爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

沒注意砂石車迴轉...機車迎面撞上卡車底！　騎士腿部骨折送醫

爆太陽能設備遭爆「華為入侵」　陸軍官校：得標廠商確認非陸資公司

桃園男身體不適求助超市　店員太忙沒理挨告見死不救...檢不起訴

外遇生子長到13歲才挨告　跑船夫嘆：兒子結婚我還把房間讓給他

恐怖畫面曝！台中貨車紅燈硬闖　女騎士綠燈起步慘被高速撞輾命危

獨／高雄交大《愛平安行》導演兼剪輯師是他　吳武煌為找靈感上PTT

快訊／藏鏡人「K哥」花30萬買打手！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　3人遭起訴

快訊／台中西屯回收車機車相撞！女騎士「意識模糊」急送醫

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

沒注意砂石車迴轉...機車迎面撞上卡車底！　騎士腿部骨折送醫

爆太陽能設備遭爆「華為入侵」　陸軍官校：得標廠商確認非陸資公司

桃園男身體不適求助超市　店員太忙沒理挨告見死不救...檢不起訴

外遇生子長到13歲才挨告　跑船夫嘆：兒子結婚我還把房間讓給他

恐怖畫面曝！台中貨車紅燈硬闖　女騎士綠燈起步慘被高速撞輾命危

獨／高雄交大《愛平安行》導演兼剪輯師是他　吳武煌為找靈感上PTT

快訊／藏鏡人「K哥」花30萬買打手！鐵鎚猛砸蔡阿嘎、二伯　3人遭起訴

快訊／台中西屯回收車機車相撞！女騎士「意識模糊」急送醫

出發玩水！蕭壟親水公園暑假開放　每日再加碼2場超涼爽水舞秀

溫馨玩水上摩托車…父遭拋飛落海！　8歲女童「迎面撞船」慘死

台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

線上客製化專屬　藍寶堅尼推出限量10部Aventador SVJ Xago特仕

民進黨替陳其邁「選情點火」！　蔡英文、蘇貞昌週末接力南下站台

校園遊戲器材僅2成符合規範　教長不忍孩子無法玩：投入27億改善

台中男拒檢催油門衝撞3輛偵防車　自撞安全島！車內搜出2包安毒

投資文山區房價頂到天？同戶兩任屋主賣房　獲利相差7位數

比利馬安親班裁罰標準反覆　監察院糾正北市府

沒注意砂石車迴轉...機車迎面撞上卡車底！　騎士腿部骨折送醫

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

即／台中大里轎車失控8連撞　1騎士遭壓車底搶救中

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

快訊／南鐵強拆2戶爆衝突！達成協議　黃家2個月內自行拆除

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

男大生潑化骨水殺人…自曝舍友性侵

更多熱門

相關新聞

台南小學校園驚見「尻槍男」　辯「失業壓力大」

台南小學校園驚見「尻槍男」　辯「失業壓力大」

台南市安南區和順國小校園內，7月18日驚傳有名男子在校園內當眾手淫，由於正值國小暑期輔導活動期間，讓師生家長們十分擔憂影響孩童身心健康，市警三分局和順派出所據報啟動調查，於案3小時內迅速查獲20歲朱姓男子，警方積極有效作為讓學校師生感到安心。

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月

快訊／南鐵強拆2戶爆衝突！達成協議　黃家2個月內自行拆除

快訊／南鐵強拆2戶爆衝突！達成協議　黃家2個月內自行拆除

台南1所幼兒園被爆借牌、超收、不當管教

台南1所幼兒園被爆借牌、超收、不當管教

南鐵強拆就是要殺人！黃陳2家擋拆

南鐵強拆就是要殺人！黃陳2家擋拆

關鍵字：

掐死同居女友私娼寮命案台南

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面