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台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

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記者林悅／台南報導

台南市安南區和順國小校園內，7月18日驚傳有名男子在校園內當眾手淫，由於正值國小暑期輔導活動期間，讓師生家長們十分擔憂影響孩童身心健康，市警三分局和順派出所據報啟動調查，於案3小時內迅速查獲20歲朱姓男子，警方積極有效作為讓學校師生感到安心。

▲朱姓男子侵入安南區和順國小校園內當眾手淫，被市警三分局循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲朱姓男子侵入安南區和順國小校園內當眾手淫，被市警三分局循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市警三分局於7月18日上午10時許，接獲和順國小警衛人員報案，稱疑似有不明男子在校園內公眾手淫，由於茲事體大，和順所警員陳祥慶、謝承樺立即於周遭調閱監視器及車辨系統，經分析研判後鎖定一名20歲朱姓犯嫌，經通知到案說明後坦承犯案，全案依公然猥褻罪嫌函送台南地檢署偵辦。

據朱嫌表示，他對於國小孩童並無惡意，純粹係該國小畢業，對於校園有熟悉感，且近期因疫情影響失業，讓他感到壓力很大，想宣洩情緒一番，才到國小廣場手淫，他十分悔恨做出此事，以後不會再犯同樣的行為。校方及家長對於警方3小時內迅速破案，表示感到十分放心，謝謝警方給轄區一個乾淨安全的教育環境。

市警三分局表示，校園教育環境乃孩童成長及學習之樂園，不容遭到色情入侵及破壞，本案陳、謝2員積極認真、迅速破案，即時淨化校園環境，足堪同仁表率，同時亦提醒民眾若發現校園有可疑人士，應儘速報警，交由警方專業人員處置，避免與當事人造成衝突，衍生不當後續情形。

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