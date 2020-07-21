台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月　23日青年路還有一場

▲台南鐵路地下化將對拒拆遷戶強制拆除，台南市警方漏夜部署警力，並作戒護準備，將配合確保拆除作業進行，最後達成協議而結束強拆行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程將於7月21日清晨針對黃姓等拒拆遷戶發動強制拆除，拒拆遷戶也同時發動「擋拆行動」，20日晚上台南市警方在現場戒護，以人牆阻擋擋拆人士，雙方發生激烈推擠衝突，最後在鐵道局中工處與黃姓拒拆戶於21日凌晨達成協議，中工處再給2個月拆遷期，由黃女士自行拆除，結束這場強拆行動。

台南鐵路地下化工程將於7月21日及23日清晨6時，針對台南市北區黃姓拒拆遷戶及東區青年路陳姓拒拆遷戶等進行強拆除行動，黃姓拒拆遷戶等人在網路上發起「擋拆行動」，號召志士一起到場擋拆，捍衛自己家園。

從20日晚上起，台南市警五分局就出動上百名警力在北區開元路現場戒護，以人牆阻擋，不讓擋拆人士進入現場，雙方發生數度激烈推擠衝突，警方為因應21日上午的強拆作業，陸續從鄰近分局調動支援警力，預計達到200名以上警力，準備屆時以擾勢警力排除相關問題。

最後在鐵道局中工處主任工程師吳志仁與黃姓拒拆戶漏夜協調，於21日凌晨約3時左右達成協議，中工處再給黃姓拒拆遷戶2個月拆遷期，由黃女士自行拆除，而於21日凌晨3時多結束這場強拆行動，警方及中工處人員將撤離現場。

主任工程師吳志仁指出，他們與拒拆遷戶黃女士已協調很久，一直都不放棄溝通，在漏夜與黃女士協調中，因黃女士的住處是屬「半拆」，她需要半拆後的房子「加固」及年老母親安置等等間題，都需要時間，所以經雙方誠心協調溝通，中工處同意再給2個月拆遷期，讓黃女士去做相關事宜，黃女士有簽下雙方協議的切結書，並向支持群眾說明，中工處也希望在圓滿的情況下，完成拆除工作，讓台南鐵道地下化工程能儘早完成，達成台南人多年來的心願。

據了解，比照六都的交通建設情況，台南市是唯一沒有捷運、沒有鐵路立體化的城市，台鐵將市區一分為二，沿線有9處平交道、4處地下道、3處高架橋，嚴重阻隔市區交通，台南市政府於1991年起開始著手辦理台南鐵路立體化可行性研究，2009年行政院核定通過，於2017年動工，期間長達25年，台南鐵路地下化工程可謂是市民期盼已久的工程。

反南鐵東移自救會長陳致曉指出，鐵道局將於21日與23日將強拆南鐵東移案「地上物」，這些地上物，就是家庭，住著滿滿的活人！「強拆地上物」， 事實上是「毀滅這些家庭」！經過9年抗爭仍然不屈的這4戶，包含99歲黃家阿嬤、原能夠跟鐵工局辯論的甲等土木技師，卻被折磨到嚴重失智的92歲陳家阿公、親自設計建造家園的89歲陳家阿嬤，及小兒麻痺呂先生等。台灣迫遷血淚證明，老人與行動不方便者如果遭遇強拆、被迫離開家園， 活不下去！這個強拆，就是要殺人！

▲鐵道局中工處、台南市政府與黃姓拒拆戶21日凌晨達成協議，中工處再給2個月拆遷期，由黃女士自行拆除，而結束這場強拆行動。

陳致曉等拒拆遷戶在網路上發起「擋拆行動」，號召志士於20日及22日晚上7時，分別在北區開元路、東區青年路225巷，黃姓、陳姓住所用餐、演說、討論、過夜後，隔早進行擋拆，以捍衛居民人格尊嚴與台灣民主自由。

台南市警五分局集結鄰近分局支援警力近百人，已漏夜在現場部署戒護，並排成警力人牆阻擋欲進入拆除現場的外界人士，曾數度造成推擠，警方並在場全程錄影蒐證，防止外力滋擾事件發生，並確保強制拆除作業進行。警方表示，黃宅內現有5人，將於21日清晨6時許由鐵道局中部工程處進行點交，如拒不配合，屆時將可能以優勢警力排除。

如今在雙方協調下達成再給2個月拆遷時間，強拆的原因暫時消失，相關部署作業喊停，而結束21日清晨的強拆行動，中工處與台南市警方的警力也陸續撤離。接下來就是23日清晨東區青年路陳姓拒拆遷戶的強制拆除行動。

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